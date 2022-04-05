Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Оккупанты блокируют Харьковщину и штурмуют Мариуполь – Генштаб ВСУ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 апреля, 19:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в нашей стране
Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 5 апреля российские оккупанты продолжают перегруппировываться. Враг не отказался от цели проведения операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Сводка Генштаба ВСУ

  • Российские войска, дерзко пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, продолжают применять авиацию и артиллерию для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и промышленности. Так, в результате обстрела города Рубежное Луганской области оккупантами повреждена цистерна с азотной кислотой.
  • В западном военном округе РФ, с целью комплектования подразделений, понесших потери на территории Украины, проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Кроме того, командование ВС РФ пытается восполнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений. В Читинском суворовском военном училище МВД России проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в "специальной операции" за пределами РФ. Значительная часть преподавателей отказалась от возможного привлечения к "выполнению задач" и готова к увольнению с военной службы.
  • На Северском направлении идет вывоз по железной дороге и военно-транспортными самолетами военной техники ВС РФ с территории республики Беларусь. В то же время обнаружено перемещение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, вовлеченных в усиление охраны государственной границы Беларуси.
  • На Слобожанском направлении идет блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраинских жителей и незаконное их задержание.
  • В городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования".
  • На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии продолжает штурм Мариуполя.
  • На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, производится задержание местных жителей.
  • В городе Токмак медицинский персонал местных заведений здравоохранения заставляют подписывать так называемые "контракты" с Министерством здравоохранения РФ.

Реклама

Оккупанты атакуют города Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Россия сосредотачивает силы для попытки полностью захватить Донбасс – Генштаб

Российские военные готовятся к наступлению на Донбассе. Они хотят окружить ВСУ и полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Для этого часть подразделений перебросили из Беларуси в РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

  • В Беларуси российские войска двигаются в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны.
  • Значительная часть самолетов и вертолетов оккупантов перебазирована с аэродромов Беларуси на территорию РФ.
  • Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступления, а также попытке окружения группировки Объединенных сил.
  • Российские оккупанты продолжают блокировать Харьков постоянными артиллерийскими обстрелами и далее уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.
  • Войска РФ обстреляли Николаев запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 5 апреля
1
Личный состав 18500
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1322
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Макс Левин - известный украинский фотограф, документалист, военкор: сотрудничал с Reuters, BBC, Associated Press… Его фото публиковали Wall Street Journal, Time… Несмотря на большой риск, отправился в районе села Гута Межигорская (Киевская обл.), чтобы освещать последствия российской агрессии, когда оккупанты были еще там. Позже полиция нашла Макса мертвым - попал под обстрел, но продолжал работать…

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Украинка, спортсменка и просто красавица – снайпер с позывным "Уголек". Брюнетка-воин скрывает лицо и свое имя, потому что такая у нее военная профессия. Героиня сегодняшнего фронта попала в армию, так как хотела, чтобы ее брат-военный гордился сестрой. С 2017-го служит в батальоне морской пехоты, где с первых дней заслужила уважение благодаря стальным нервам и выдержке. Одна из самых эффективных снайперов ВСУ.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

45709.18

Binance Coin (BNB)

447.88

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

123.94

Theta (THETA)

3.8

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.18

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

Сегодня

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

Сегодня

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

Завтра

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

Завтра

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять