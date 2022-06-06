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Окупанти кинули всі сили на захоплення Сєвєродонецька і блокування ЗСУ – Генштаб

Павло Заяць Павло Заяць
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6 червня, 19:21
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Українські військові дають відсіч загарбникам на всіх напрямках
Генштаб ЗСУ відзвітував про ситуацію в зоні бойових дій
Генштаб ЗСУ відзвітував про ситуацію в зоні бойових дій / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська зосередили зусилля на захопленні міста Сєвєродонецьк на Донбасі. На інших напрямках окупанти накопичують сили і готуються до нових штурмів.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не здійснював. Обстановка особливих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. Також у Брянській області, у безпосередній близькості до державного кордону з Україною, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій у прикордонних районах на північ від Харкова.

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Ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл у районі залізничної станції Куп'янськ-Вузловий.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород – Куп'янськ. У районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак провів дистанційне мінування ділянок місцевості.

На Слов'янському напрямку веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. Для поповнення втрат, яке зазнало угруповання військ, здійснює підготовку особового складу на території РФ.

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Підрозділи ЗСУ успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли.

На Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та блокування українських військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Українські воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк.

На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював підрозділи ЗСУ з мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.

Українські воїни утримують контроль у місті Сєвєродонецьк, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.

На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.

З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій українських військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків.

Ворог посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснює підготовку до активізації бойових дій.

Озвучені загальні бойові втрати окупантів в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з 24.02 до 06.06 склали:

  • особового складу – близько 31 250 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 1386 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3400 (+8) одиниць;
  • артилерійських систем – 690 (+4) одиниць;
  • РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 96 (+1) одиниць;
  • літаків – 211 (+1) одиниць;
  • вертольотів – 176 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3);
  • крилатих ракет – 125 (+3);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2395 (+35) одиниць;
  • спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 червня: на білоруському кордоні продовжують розташовуватися російські війська, обстріл триває по всій лінії фронту, ворог намагається захопити Святогірськ і продовжує атаки у Сєвєродонецьку, авіація РФ цілить по цивільних об'єктах на Донбасі.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." про втрати ворога станом на 6 червня: ще 100 солдатів РФ знищено за добу, а також 1 літак і 1 вертоліт, 5 танків та 8 БМП.

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Особовий склад
2
Танки 1386
Танки
3
ББМ 3340
ББМ
4
Артилерія 690
Артилерія
5
Засоби ППО 96
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 211
Літаки
8
Гелікоптери 176
Гелікоптери
9
БПЛА 551
БПЛА
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Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
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