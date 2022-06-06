Оккупанты бросили все силы на захват Северодонецка и блокирование ВСУ – Генштаб

Украинские военные дают отпор захватчикам по всем направлениям

Генштаб ВСУ отчитался о ситуации в зоне боевых действий / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска сосредоточили усилия на захвате города Северодонецк на Донбассе. На других направлениях оккупанты накапливают усилия и готовятся к новым штурмам.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Обстановка особых изменений не имела.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Также в Брянской области, в непосредственной близости от государственной границы с Украиной, располагаются вражеские артиллерийские подразделения.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от Харькова.

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Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к государственной границе и удержания контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Перемога и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.

На Славянском направлении ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения. Для восполнения потерь, понесенных группировкой войск, осуществляет подготовку личного состава на территории РФ.

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Подразделения ВСУ успешно отбили штурм в направлении населенного пункта Довгенькое. Нанесли российским оккупантам потери, враг отошел.

На Донецком направлении продолжаются меры по восстановлению боеспособности оккупационных подразделений. На отдельных полигонах отмечено проведение мер боевого согласования мотострелковых и танковых подразделений противника, доукомплектованных мобилизованными.

Основные усилия враг сосредотачивает на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокировании украинских войск в районе населенного пункта Лисичанск. Украинские воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.

На Лиманском направлении, в целях уничтожения фортификационных сооружений, враг обстреливал подразделения ВСУ из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке.

Украинские воины удерживают контроль в городе Северодонецк, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырки и Вороново.

На Бахмутском направлении, в целях поддержки действий подразделений, враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

В целях разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций украинских войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.

Враг усилил группировку войск силами до батальонной тактической группы на Запорожском направлении.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на удерживании занятых рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий.

Озвучены общие боевые потери оккупантов в Украине

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24.02 по 06.06 составили:

личного состава – около 31 250 (+100) человек ликвидировано;

танков – 1386 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 3400 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 690 (+4) единиц;

РСЗО – 207 (+0) единиц;

средств ПВО – 96 (+1) единиц;

самолетов – 211 (+1) единиц;

вертолетов – 176 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3);

крылатых ракет – 125 (+3);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2395 (+35) единиц;

специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 июня: на белорусской границе продолжают располагаться российские войска, обстрелы продолжаются по всей линии фронта, враг пытается захватить Святогорск и продолжает атаки в Северодонецке, авиация РФ целит по гражданским объектам на Донбассе.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." о потерях врага по состоянию на 6 июня: еще 100 солдат РФ уничтожено за сутки, а также 1 самолет и 1 вертолет, 5 танков и 8 БМП.