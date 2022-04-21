Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з систем залпового вогню

Постраждалих внаслідок чергового злочину РФ немає

Окупанти обстріляли населені пункти на Дніпропетровщині/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 20 квітня, близько 21:30 окупанти РФ обстріляли з систем залпового вогню місто Зеленодольськ, а потім — село Велика Костромка в Дніпропетровській області.

Про це йдеться в заявах глави військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула і мера Зеленодольська Дмитра Невеселого.

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"Люди не постраждали. Слава Богу! Після обстрілів є руйнування комунікацій. Тому відсутнє електропостачання та водопостачання. Вранці приступимо до роботи по відновленню. Зберігайте спокій. Будьте поруч з безпечними місцями, щоб при необхідності перейти відразу", — заявив Невеселий.

Вілкул зазначив, що ситуація в Криворізькому районі та місті стабільна і повністю контролюється ЗСУ. При цьому всі райони Кривого Рогу посилено патрулюються.

"Місто продовжує посилювати оборону і накопичувати матеріальні резерви", — наголосив Вілкул.

30% резерву армії РФ ще не вступили в бій

Близько 30% резерву армії Росії дотепер не вступили у війну з Україною. Нині вони перебувають на території РФ.

"Вони так і не спромоглися створити єдине ударне угруповання. Вони пішли в наступ у тому складі, в якому були. Ще десь 30% резерву знаходяться на території Росії. Вони досі не ввели. Вводити вони будуть скоріше за все поступово, в міру їх комплектування і відновлення боєздатності. Також вони будуть розтягувати в часі нарощування зусиль", — сказав Жданов.

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