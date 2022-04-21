Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из систем залпового огня

В среду, 20 апреля, около 21:30 оккупанты РФ обстреляли из систем залпового огня город Зеленодольск, а затем — село Большая Костромка в Днепропетровской области.
Об этом говорится в заявлениях главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула и мэра Зеленодольска Дмитрия Невеселого.
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"Люди не пострадали. Слава Богу! После обстрелов есть разрушение коммуникаций. Поэтому отсутствует электроснабжение и водоснабжение. Утром приступим к работе по восстановлению. Сохраняйте спокойствие. Будьте рядом с безопасными местами, чтобы при необходимости перейти сразу", — заявил Невеселый.
Вилкул отметил, что ситуация в Криворожском районе и городе стабильна и полностью контролируется ВСУ. При этом все районы Кривого Рога усиленно патрулируются.
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"Город продолжает усиливать оборону и накапливать материальные резервы", — подчеркнул Вилкул.
30% резерва армии РФ еще не вступили в бой
Около 30% резерва армии России до сих пор не вступили в войну с Украиной. В настоящее время они находятся на территории РФ.
"Они так и не смогли создать единую ударную группировку. Они пошли в наступление в том составе, в котором были. Еще где-то 30% резерва находятся на территории России. Они до сих пор не ввели. Вводить они будут скорей всего постепенно, по мере их комплектования и восстановления боеспособности. Также они будут растягивать во времени наращивание усилий", — сказал Жданов.