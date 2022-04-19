Окупанти обстріляли Миколаївщину, 10 людей поранені

За минулу добу в Миколаївській області від обстрілів російських окупантів отримали поранення 10 людей. Більшість із них – цивільні.
Про це повідомила голова Миколаївської облради Анна Замзаєва в Telegram.
За її даними, серед поранених не було дітей.
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"Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – йдеться в повідомленні.
Загалом, станом на ранок 19 квітня, в миколаївських лікарнях перебуває 295 громадянин, що постраждали від атак окупантів на території області.
Ситуація на Миколаївщині
Збройні сили України ліквідували російських окупантів на Миколаївщині. Деякі із загарбників потрапили в полон.
Російські військові жили у дуплі в селі Кандибине Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно.
У Миколаївській області російські військові перевдяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, у результаті отримали вже смертельну відсіч.
На Миколаївщині 17 квітня поранення отримали 13 людей.
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