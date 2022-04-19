Оккупанты обстреляли Николаевскую область, 10 человек ранены

За минувшие сутки в Николаевской области от обстрелов российских оккупантов получили ранения 10 человек. Большинство из них – гражданские.
Об этом сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замзаева в Telegram.
По ее данным, среди раненых не было детей.
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"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.
В общей сложности, по состоянию на утро 19 апреля, в николаевских больницах находятся 295 граждан, пострадавших от атак оккупантов на территории области.
Ситуация в Николаевской области
Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые из захватчиков попали в плен.
Российские военные жили в дупле в деревне Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.
В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, в результате чего получили уже смертельный отпор.
В Николаевской области 17 апреля ранения получили 13 человек.
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