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Оккупанты обстреляли Николаевскую область, 10 человек ранены

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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19 апреля, 13:21
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В николаевских больницах остаются около 300 человек
В Николаевской области оккупанты ранили еще 10 гражданских.
В Николаевской области оккупанты ранили еще 10 гражданских. / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки в Николаевской области от обстрелов российских оккупантов получили ранения 10 человек. Большинство из них – гражданские.

Об этом сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замзаева в Telegram.

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По ее данным, среди раненых не было детей.

"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.

В общей сложности, по состоянию на утро 19 апреля, в николаевских больницах находятся 295 граждан, пострадавших от атак оккупантов на территории области.

Ситуация в Николаевской области

Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые из захватчиков попали в плен.

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Российские военные жили в дупле в деревне Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.

В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, в результате чего получили уже смертельный отпор.

В Николаевской области 17 апреля ранения получили 13 человек.

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Герої не вмирають!

Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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