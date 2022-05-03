Окупанти відбирають телефони та "годують" пропагандою на захоплених територіях – Денісова

Російські окупанти відбирають телефони у громадян України на захоплених територіях.
Про це повідомила в Telegram Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Що відбувається
За її словами, у "ЛНР" видано відповідний наказ про "перевірку" телефонів, планшетів та інших гаджетів на наявність "неугодних" соціальних мереж і діалогів з родичами, які проживають за межами "республіки".
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"Вилучення особистих речей оголошено терміном до 30 днів. Водночас на такий самий строк можуть затримати й самих власників. Окупаційна влада обмежує свободу слова на захоплених територіях та фактично ізолює мешканців від будь-якої інформації, відмінної від рашистської пропаганди", – сказала Денісова.
Вона заявила, що такі дії Росії та підконтрольних їй самопроголошених республік грубо порушують вимоги статті 12 Загальної декларації прав людини щодо невтручання в особисте життя, статей 18 і 19 Декларації, які гарантують свободу думки, слова та доступу до інформації.
Нагадаємо, Людмила Денісова також повідомила про те, що російські окупанти почали експропріацію помешкань маріупольців, які виїхали з окупованої території – в їхні будинки вже заселяють невідомих людей.
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