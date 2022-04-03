Окупанти відходять від Сум і зазнають величезних втрат в Україні – Генштаб ЗСУ

Також багато російських солдатів відмовилися брати участь у війні з Україною і хочуть звільнитися

Розбита російська техніка на території України. Фото Reuters/Генштаб

Станом на вечір 3 квітня російські окупанти почали відводити свої війська від міста Суми. Крім того, на Сіверському напрямку завершується відведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. У зв’язку з початком відведення підрозділів ЗС РФ з району міста Суми. Ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках. Далі по темі Окупанти знищили нафтозавод у Кременчуці Путін піде далі і повторить атаку на Київ – полковник СБУ Притула Окупанти намагалися спалити зґвалтованих жінок на Київщині – Арестович

На Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний, прикордонниками республіки Білорусь не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до республіки Білорусь награбовані транспортні засоби та інше майно.

На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала. Реклама

На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.

Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та військовій техніці. Так, в районі міста Харкова, завдяки вдалим діям підрозділів Збройних Сил України, зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку.

Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали майже 80 відсотків особового складу. Реклама

Через значні втрати особового складу, близько 25 військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовилися брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.

ЗСУ ліквідували 18 тисяч окупантів і знищили 143 літаки РФ

Російські окупанти з початку війни в Україні втратили вбитими близько 18 тисяч осіб, а також тисячі одиниць техніки. Як повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 18 000;

танків ‒ 644;

бойових броньованих машин ‒ 1830;

артилерійських систем – 325;

РСЗВ – 105;

засоби ППО – 54;

літаків – 143;

гелікоптерів – 134;

автомобільної техніки – 1249;

кораблі/катери – 7;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;

Спеціальна техніка – 24;

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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