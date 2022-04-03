Військові РФ масово пишуть рапорти на звільнення та відмовляються воювати в Україні – Генштаб

Розпочалася 39-та доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню

Російські солдати пишуть рапорти на звільнення / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

РФ продовжує збройну агресію проти України. Триває відведення окупаційних військ на окремих напрямках. Морально-психологічний стан окупантів залишається на вкрай низькому рівні. Для поповнення втрат російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу в збройні сили. Такі заходи проводять як в РФ, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, відмовились брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації", - йдеться у повдіомленні.

Російські окупанти продовжують розміщувати озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями.

Відбиття атак росіян

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

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ЗСУ за попередню добу було уражено 8 повітряних цілей: два літаки, один вертоліт, один БПЛА та чотири крилаті ракети. Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати удари по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.

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