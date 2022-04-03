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Оккупанты отходят от Сум и несут огромные потери в Украине – Генштаб ВСУ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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3 апреля, 19:40
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Также многие российские солдаты отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться
Разбитая российская техника на территории Украины. Фото Reuters/Генштаб
Разбитая российская техника на территории Украины. Фото Reuters/Генштаб

По состоянию на вечер 3 апреля российские оккупанты начали отводить свои войска от города Сумы. Кроме того, на Северском направлении завершается отвод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • Российские захватчики продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. В связи с началом отвода подразделений ВС РФ из района города Сумы. Вероятно, противник, не достигнув цели операции по отдельным направлениям, решил отказаться от наступления на Северском и, частично, Слобожанском направлениях.
  • На Северской области завершается отвод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси. Какой-либо контроль, в том числе и радиационный, пограничниками республики Беларусь не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество.
  • На Слобожанском направлении в течение дня обстановка существенных изменений не претерпела.
  • На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск. Так, подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей.
  • Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. Так, в районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка.
  • Установлено, что потери указанного подразделения составили около 80 процентов личного состава.
  • Из-за значительных потерь личного состава около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.
  • Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов.

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ВСУ ликвидировали 18 тысяч оккупантов и уничтожили 143 самолета РФ

Российские оккупанты с начала войны в Украине потеряли убитыми около 18 тысяч человек, а также тысячи единиц техники. Как сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 18 000;
  • танков – 644;
  • боевых бронированных машин – 1830;
  • артиллерийских систем – 325;
  • РСЗО – 105;
  • средства ПВО – 54;
  • самолетов – 143;
  • вертолетов – 134;
  • автомобильной техники – 1249;
  • корабли/катера – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
  • Специальная техника – 24;
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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Личный состав 18000
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 644
Танки
5
ББМ 1830
ББМ
6
Артиллерия 325
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 105
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 89
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
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Игорь Карчевский – преподаватель Острожской академии, полковник запаса. В первые дни войны ушел на фронт. Кандидат психологических наук, преподаватель, которого очень уважали и ценили тысячи студентов, погиб во время боя под Киевом, проявив невероятное мужество в борьбе за родную страну.

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