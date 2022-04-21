Окупанти намагаються блокувати Харків, але зазнають втрат – Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 21 квітня російські окупанти намагаються продовжувати наступальні дії на сході. Ворог завдає ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зведення Генштабу
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, змін у стані та положенні угруповань його військ не виявлено.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування системи технічного забезпечення.
У Балаклії поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, попри те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією.
Ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова.
На Донецькому і Таврійському напрямках противник і надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.
На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Одночасно окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення.
Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що "зелених коридорів" більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних Сил України російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки.
На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ.
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено чотири повітряні цілі: три безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету.
На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, десять одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, дві одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс та ворожий склад з боєприпасами.
Окупанти продовжують атакувати українські міста. Фото: Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ підрахували втрати РФ на 20 квітня
Генеральний штаб Збройних Сил України відзвітував про те, які втрати зазнали російські війська у війні в Україні станом на 20 квітня. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20 900 осіб;
- танків – 815 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2087 одиниць;
- артилерійських систем – 391 одиниця;
- РСЗВ – 136 одиниць;
- засобів ППО – 67 одиниць;
- літаків – 171 одиниця;
- вертольотів – 150 одиниць;
- автомобільної техніки – 1504 одиниці;
- кораблі/катери – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165;
- спеціальної техніки – 27;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.