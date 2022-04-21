Окупанти намагаються блокувати Харків, але зазнають втрат – Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 21 квітня російські окупанти намагаються продовжувати наступальні дії на сході. Ворог завдає ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування системи технічного забезпечення.

У Балаклії поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, попри те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією. Реклама

Ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник і надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.

На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Одночасно окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення. Реклама

Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що "зелених коридорів" більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних Сил України російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено чотири повітряні цілі: три безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету.