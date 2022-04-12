Окупанти намагаються обкласти підприємців Мелітополя даниною – Денісова

У Мелітополі Запорізької області російські окупанти масово затримують підприємців, а відпускають їх лише після виплати "компенсації".
Про це повідомила в Telegram уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Яка ситуація
За словами уповноваженої, у підприємців проводяться обшуки в офісах та домівках.
Далі по темі
"Окупанти намагаються обкласти підприємців "податком та платами" на користь РФ – готівкою та товарами або продуктами. Такими діями армія РФ порушує право власності, гарантоване статтею 33 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", – вказала Денісова.
Також вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, щоб врахувати ці факти порушень прав людини в Україні.
Нагадаємо, Людмила Денісова заявила, що внаслідок війни Росії проти України підтверджено загибель вже 186 дітей. Однак кількість смертей може бути значно більшою, оскільки в українських містах окупаційні війська досі ведуть активні бойові дії.