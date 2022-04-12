Окупанти намагаються обкласти підприємців Мелітополя даниною – Денісова

Уповноважена заявила, що російська армія порушує право власності

Людмила Денисова звернулася до Комісії ООН, щоб вони врахували факти порушень прав людини в Україні. / Фото: РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

У Мелітополі Запорізької області російські окупанти масово затримують підприємців, а відпускають їх лише після виплати "компенсації".

Про це повідомила в Telegram уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Яка ситуація

За словами уповноваженої, у підприємців проводяться обшуки в офісах та домівках.

"Окупанти намагаються обкласти підприємців "податком та платами" на користь РФ – готівкою та товарами або продуктами. Такими діями армія РФ порушує право власності, гарантоване статтею 33 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", – вказала Денісова.

Також вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, щоб врахувати ці факти порушень прав людини в Україні.

Нагадаємо, Людмила Денісова заявила, що внаслідок війни Росії проти України підтверджено загибель вже 186 дітей. Однак кількість смертей може бути значно більшою, оскільки в українських містах окупаційні війська досі ведуть активні бойові дії.

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