Оккупанты пытаются обложить предпринимателей Мелитополя данью – Денисова

Уполномоченная заявила, что российская армия нарушает право собственности

Людмила Денисова обратилась к Комиссии ООН, чтобы они учли факты нарушений прав человека в Украине. / Фото: РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

В Мелитополе Запорожской области российские оккупанты массово задерживают предпринимателей, а отпускают их только после выплаты "компенсации".

Об этом сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Какая ситуация

По словам уполномоченной, у предпринимателей проводятся обыски в офисах и домах.

"Оккупанты пытаются обложить предпринимателей "налогом и платами" в пользу РФ – наличными и товарами или продуктами. Такими действиями армия РФ нарушает право собственности, гарантированное статьей 33 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", – указала Денисова.

Также она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, чтобы учесть эти факты нарушений прав человека в Украине.

Напомним, Людмила Денисова заявила, что в результате войны России против Украины подтверждена гибель уже 186 детей. Однако количество смертей может быть значительно больше, поскольку в украинских городах оккупационные войска до сих пор ведут активные боевые действия.

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