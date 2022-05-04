Окупанти зірвали курортний сезон в Одесі – ОВА

Російські військові розкидали у Чорному морі сотні мін

Розмінування моря можливе лише після війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні поставила під загрозу курортний сезон в Одеській області через міни в морі.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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За його словами, розмінування моря та узбережжя можливе лише після закінчення війни.

"Вчора знешкоджували морську міну у нашій акваторії і вже були такі факти, що міни приносило на наші одеські пляжі. Причому це міни, які росіяни розкидали у Чорному морі", – сказав він.

Як зазначив речник Одеської ОВА, російські окупанти розкидали сотні мін. При цьому невідомо де міни і до якого берега їх може прибити.

"Розмінування можна буде провести лише після перемоги. Тому курортний сезон, м'яко кажучи, під загрозою. Це не буде в тому розумінні, як ми звикли це розуміти і до того курортного сезону ставитись. Безпека наших громадян це насамперед", – сказав Братчук.

Окупанти вдарили ракетами на Одещині

3 травня російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Одеській області.

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Мер міста Арциз на Одещині Сергій Парпуланський повідомив про обстріл населеного пункту.

Повторно атакуючи Одеську область, ворог вдарив двома ракетами по об'єктах інфраструктури регіону. На щастя, потерпілих нема.