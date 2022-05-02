Внаслідок ракетного удару по Одесі зруйновано гуртожиток — Зеленський

Загинув 14-річний хлопчик, 17-річна дівчинка поранена

Ракета обірвала життя дитини/Фото: https://t.me/our_odessa, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти сьогодні, 2 травня, завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок цього загинула дитина.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Сьогодні російські війська завдали чергового ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток. Вбили хлопчика 14 років. Поранили дівчину 17 років, у неї – осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти й гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все", — сказав президент.

Крім того, глава держави повідомив, що у Лисичанську Луганської області від російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад 100 років. Її побудували ще бельгійці.

"Вона витримала дві світові війни. Але, як бачимо, і ця гімназія виявилася страшною загрозою для сучасної Росії", — зазначив Зеленський.

Росії вигідно говорити, що вони воюють з НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії вигідно говорити, що вона воює з країнами НАТО чи США. Українські захисники дають відсіч російській армії, тому у РФ хочуть інформаційно показати свою міць "для внутрішнього споживача".

"Ви знаєте, дуже вигідно сьогодні Росії говорити, що Росія воює з країнами НАТО або зі Сполученими Штатами Америки, тому що ми даємо відсіч армії Російської Федерації. Вони це роблять для внутрішнього свого споживача. Інформаційно вони це роблять, щоб показати, що Росія дуже міцна і вона воює з усім Заходом. Саме для цього, щоб знову ж таки бити по тому, що Україна не є суб‘єктом", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна точно не воює і не воювала з російським народом.

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"Ми воювали за Україну. Проти Росії і проти російської армії. І на нашій території", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що дуже просто зрозуміти, з ким воює Росія.

"Відповідь, чесно кажучи, достатньо проста – подивіться, хто гине на цій війні – українці, українські військові і російські. І тоді точно є відповідь, хто сьогодні воює. Воює Україна з Росією. І де гинуть люди? На території України. Значить, Росія прийшла до нас", – зазначив Зеленський.

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