Опубліковано страшні кадри зруйнованого окупантами Маріупольського драмтеатру (відео)

Історії звитяг

Ігор Бєланов - найкращий футболіст Європи (1986), екс-гравець одеського “Чорноморця” і київського "Динамо". Після початку війни 61-річний спортсмен вирішив не відсиджуватися на пенсії і відмовився виїхати за кордон. Вступив на службу до тероборони Одеси. Зі зброєю в руках патрулює рідне місто та копає окопи. Також володар “Золото м’яча” допомагає побратимам з фізпідготовкою.

Слава Україні!