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СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Перемовини з РФ і зміна планів окупантів: що відбувається в Україні 29 березня

Павло Заяць Павло Заяць
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29 березня, 12:21
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Україна відбиває атаки РФ і продовжує наполягати на гарантіях безпеки
Делегації України та РФ проводять переговори у Туреччині
Делегації України та РФ проводять переговори у Туреччині / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна 29 березня прведе в Туреччині черговий раунд переговорів з Росією про припинення бойових дій. Російські окупанти значно збільшили свої втрати і відмовились від планів взяти Миколаїв.

"Сьогодні" зібрало головні події 29 березня.

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Україна відстежуватиме дієвість санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що при ОПУ протягом тижня буде створена експертна група, яка відстежуватиме й аналізуватиме дотримання застосованих проти Росії міжнародних санкцій. Адже для України важливо, щоб санкційні пакети проти Російської Федерації були дієвими.

Новий раунд переговорів з Росією: чого добиватиметься Україна

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав головні вимоги до РФ на переговорах у Туреччині:

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  • Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.
  • Наразі за жодним пунктом сторони не домовилися.
  • Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.
  • Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів та пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

"Президент України дав дуже чіткі вказівки нашій делегації. Ми не торгуємо людьми, землями та суверенітетом. Наша позиція залізобетонна. Вона підкріплена міжнародним правом, Збройними Силами України, міжнародними санкціями, які були застосовані проти Росії, зброєю, яка була передана та передається Україні для оборони від агресора", – сказав Кулеба.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко додав, що Україна наполягатиме на міжнародних гарантіях безпеки.

"Мир в Україні – наше головне завдання", – заявив він.

Окупанти відмовились від наступу на Миколаїв?

Російські окупанти 29 березня обстріляли Миколаївську обласну державну адміністрацію, будинок зазнав серйозних пошкоджень.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім висловив думку, що цей обстріл означає відмову військ РФ від наступу на Миколаїв.

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"За класикою, якщо ти збираєшся щось захоплювати, тобі потрібен пункт управління областю, куди підведені всі комунікації, мережі, управління, зв'язок. Вони зрозуміли, що Миколаїв вони х** візьмуть, і вирішили передати привіт мені й нам усім", – сказав він.

Втрати окупантів перевищили 17 тисяч

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України, за даними Генштабу ЗСУ на 29 березня, сягнули 17 200 осіб:

  • особового складу – близько 17 200 осіб;
  • танків ‒ 597 од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 1710 од.;
  • артилерійських систем – 303 од.;
  • РСЗВ – 96 од.;
  • засобів ППО – 54 од.;
  • літаків – 127 од.;
  • вертольотів – 129 од.;
  • автомобільної техніки – 1178 од.;
  • кораблів/катерів – 7 од.;
  • цистерн із ПММ – 73;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71;
  • спеціальної техніки – 21;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Українців евакуюють з зони бойових дій

Україна на 29 березня погодила три гуманітарні коридори, повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Зокрема, в Донецькій області з Маріуполя до Запоріжжя можна буде виїжджати власним автотранспортом.

Також працюватиме гуманітарний коридор з Мелітополя до Запоріжжя.

З Енергодара до Запоріжжя в супроводі машини ДСНС відправиться колона людей на приватному транспорті.

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Дані на 09:00 29 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17200
2
Літаки Літаки
127
3
Гелікоптери Гелікоптери
129
4
Танки Танки
597
5
ББМ ББМ
1710
6
Артилерія Артилерія
303
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
71
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1178
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
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