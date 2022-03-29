Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Переговори у Стамбулі та часткове відведення російських військ: головні новини України 29 березня

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 22:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти продовжують обстрілювати українські міста та села, але Росія починає давати задню
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна 34-й день протистоїть російському військовому вторгненню, сторони спробували дійти домовленостей на зустрічі у Стамбулі. Ми зібрали головні новини за 29 березня.

Триває блокада Маріуполя

Російські окупанти продовжують викрадати мешканців Маріуполя. Понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти.

Реклама

Відомо, що вже понад 20 тисяч маріупольців проти їхньої волі вивезли на територію Росії. У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого їх перенаправляють у віддалені міста РФ.

Уся зброя, яку російські окупанти застосовували у Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли в повітря авіацію.

Представник Єлисейського палацу після телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна повідомив, що евакуація мирних жителів із Маріуполя неможлива.

Реклама

Ворог не припиняє атаки

Російські військові вкотре завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові у Хмельницькій області. Через обстріл було знищено запаси паливно-мастильних матеріалів.

Також окупанти продовжують викрадати голів українських міст. 29 березня вони викрали мера Берислава Олександра Шаповалова та мера Голої Пристані Олександра Бабича.

Райони Харкова та області за добу обстріляли 46 разів, також зафіксовано 280 обстрілів із "Градів". Одна людина загинула, є постраждалі.

Реклама

Армія РФ завдала кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області. В результаті поранено щонайменше одну людину.

У Миколаєві вранці 29 березня ворог завдав удару по будівлі облдержадміністрації. В результаті зруйновано центральну секцію будівлі з 9 по 1 поверх, без подальшого горіння. За останніми даними, загинули 12 людей, 34 поранені.

Під час обстрілу російські військові пошкодили лінію електропередач у Сєвєродонецьку Луганської області. У місті відсутні електрика та водопостачання. Ремонт ускладнюється через відсутність спецтехніки, яку знищили окупанти.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська накопичують сили для прориву до кордону Луганської області. Вони активно обстрілюють Лисичанськ, Сєвєродонецьк, усі населені пункти Гірської громади, Попасну, Кремінну.

Ситуація на Чорнобильській та Запорізькій АЕС погіршується. Через небезпечну ситуацію на територію не можуть заїхати представники МАГАТЕ, які перебувають в Україні.

Автор фрази про російський військовий корабель повернувся з полону

У Черкасах вручили нагороду прикордоннику з острова Зміїний Роману Грибову, який повернувся із полону РФ. Його Росія віддала під час першого повноцінного обміну полоненими.

Роман є автором фрази "Російський військовий корабель, йди на ***!", яка вже стала одним із символів опору України окупантам.

Енергетики підрахували збитки від війни

Україна зазнала серйозних збитків через вторгнення Російської Федерації. Тільки енергетична галузь нашої країни збідніла близько 2 млрд доларів. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Переговори у Стамбулі

У столиці Туреччини закінчився раунд переговорів делегацій України та Росії. Україна передала свої вимоги про гарантії безпеки та чекатиме на відповідь від РФ. У документі вказали, як прийматимуть рішення про гарантії, які будуть пункти та зобов'язання.

Україна наполягає на гарантіях безпеки з посиленим аналогом 5 статті НАТО. Країни-гаранти з найсильнішими арміями (США, Великобританія, Туреччина, Франція, Німеччина та інші) мають юридично брати активну участь у захисті України від будь-яких агресій. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк

Україна пропонує Росії зафіксувати у договорі, що питання статусу анексованого Криму вирішуватиметься протягом 15 років на двосторонніх переговорах.

Росія скорочує бойові дії у двох напрямках

У Міноборони Росії заявили, що за підсумками переговорів кардинально скорочують ведення бойових дій на Київському та Чернігівському напрямах.

У США зазначають, що Росія починає виводити частину сил, зокрема, російські батальйонні тактичні групи, залишаючи райони навколо української столиці. Про це повідомив канал CNN із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Жителі Білорусі вже помітили колони російської техніки, яка їхала з боку України

При цьому у США підозрюють, що Росія пішла на переговори про людське око. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що заява Росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути для того, щоб відвернути увагу та обдурити людей.

Зеленський та Путін можуть зустрітися

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський може незабаром зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, відповідний пакет документів готовий. У цьому пакеті не лише питання щодо договору про гарантію безпеки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
Дані на 09:00 29 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17200
2
Літаки Літаки
127
3
Гелікоптери Гелікоптери
129
4
Танки Танки
597
5
ББМ ББМ
1710
6
Артилерія Артилерія
303
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
71
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1178
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Усов Павло – командир танкового підрозділу. Раніше захищав Луганщину та Донбас, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Київщини. Загинув у танковому бою, встигнувши знищити кілька одиниць ворожої техніки. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Джулія Шифф – колишня льотчиця-винищувач ВПС Італії. Одна з найкращих військових пілотів своєї країни, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії. З початку російсько-української війни 23-річна італійка служить у Києві - у складі добровольчого Інтернаціонального легіону, захищає небо України від окупантів. У своїй частині вона - єдина жінка.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
33,40
37,04
-
-
33,52
37,43
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
23,37
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47704.9

Binance Coin (BNB)

436.4

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

129.44

Theta (THETA)

4.02

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.07

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти