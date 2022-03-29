Переговори у Стамбулі та часткове відведення російських військ: головні новини України 29 березня

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста та села, але Росія починає давати задню

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна 34-й день протистоїть російському військовому вторгненню, сторони спробували дійти домовленостей на зустрічі у Стамбулі. Ми зібрали головні новини за 29 березня.

Триває блокада Маріуполя

Російські окупанти продовжують викрадати мешканців Маріуполя. Понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти.

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Відомо, що вже понад 20 тисяч маріупольців проти їхньої волі вивезли на територію Росії. У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого їх перенаправляють у віддалені міста РФ.

Уся зброя, яку російські окупанти застосовували у Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли в повітря авіацію.

Представник Єлисейського палацу після телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна повідомив, що евакуація мирних жителів із Маріуполя неможлива.

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Ворог не припиняє атаки

Російські військові вкотре завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові у Хмельницькій області. Через обстріл було знищено запаси паливно-мастильних матеріалів.

Також окупанти продовжують викрадати голів українських міст. 29 березня вони викрали мера Берислава Олександра Шаповалова та мера Голої Пристані Олександра Бабича.

Райони Харкова та області за добу обстріляли 46 разів, також зафіксовано 280 обстрілів із "Градів". Одна людина загинула, є постраждалі.

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Армія РФ завдала кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області. В результаті поранено щонайменше одну людину.

У Миколаєві вранці 29 березня ворог завдав удару по будівлі облдержадміністрації. В результаті зруйновано центральну секцію будівлі з 9 по 1 поверх, без подальшого горіння. За останніми даними, загинули 12 людей, 34 поранені.

Під час обстрілу російські військові пошкодили лінію електропередач у Сєвєродонецьку Луганської області. У місті відсутні електрика та водопостачання. Ремонт ускладнюється через відсутність спецтехніки, яку знищили окупанти.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська накопичують сили для прориву до кордону Луганської області. Вони активно обстрілюють Лисичанськ, Сєвєродонецьк, усі населені пункти Гірської громади, Попасну, Кремінну.

Ситуація на Чорнобильській та Запорізькій АЕС погіршується. Через небезпечну ситуацію на територію не можуть заїхати представники МАГАТЕ, які перебувають в Україні.

Автор фрази про російський військовий корабель повернувся з полону

У Черкасах вручили нагороду прикордоннику з острова Зміїний Роману Грибову, який повернувся із полону РФ. Його Росія віддала під час першого повноцінного обміну полоненими.

Роман є автором фрази "Російський військовий корабель, йди на ***!", яка вже стала одним із символів опору України окупантам.

Енергетики підрахували збитки від війни

Україна зазнала серйозних збитків через вторгнення Російської Федерації. Тільки енергетична галузь нашої країни збідніла близько 2 млрд доларів. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Переговори у Стамбулі

У столиці Туреччини закінчився раунд переговорів делегацій України та Росії. Україна передала свої вимоги про гарантії безпеки та чекатиме на відповідь від РФ. У документі вказали, як прийматимуть рішення про гарантії, які будуть пункти та зобов'язання.

Україна наполягає на гарантіях безпеки з посиленим аналогом 5 статті НАТО. Країни-гаранти з найсильнішими арміями (США, Великобританія, Туреччина, Франція, Німеччина та інші) мають юридично брати активну участь у захисті України від будь-яких агресій. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк

Україна пропонує Росії зафіксувати у договорі, що питання статусу анексованого Криму вирішуватиметься протягом 15 років на двосторонніх переговорах.

Росія скорочує бойові дії у двох напрямках

У Міноборони Росії заявили, що за підсумками переговорів кардинально скорочують ведення бойових дій на Київському та Чернігівському напрямах.

У США зазначають, що Росія починає виводити частину сил, зокрема, російські батальйонні тактичні групи, залишаючи райони навколо української столиці. Про це повідомив канал CNN із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Жителі Білорусі вже помітили колони російської техніки, яка їхала з боку України

При цьому у США підозрюють, що Росія пішла на переговори про людське око. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що заява Росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути для того, щоб відвернути увагу та обдурити людей.

Зеленський та Путін можуть зустрітися

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський може незабаром зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, відповідний пакет документів готовий. У цьому пакеті не лише питання щодо договору про гарантію безпеки.