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Піонтковський: Доля України та Путіна вирішиться у найближчі два тижні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 18:25
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Поки невідомо, чи вдасться Москві досягти будь-яких успіхів і падіння українського уряду, чи навпаки, вони отримають нову серйозну поразку
Андрій Піонтковський заявив, що доля України та всього світу вирішиться у найближчі два тижні у битві за Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"
Андрій Піонтковський заявив, що доля України та всього світу вирішиться у найближчі два тижні у битві за Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що доля України та всього світу вирішиться у найближчі два тижні у битві за Донбас. За його словами, поки що невідомо, чи вдасться Москві досягти будь-яких успіхів.

Про це російський політолог Андрій Піонтковський розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Доля не лише України, а й усього світу вирішиться буквально у найближчі два тижні у битві за Донбас. Чи вдасться Москві досягти будь-яких успіхів і падіння українського уряду, чи навпаки, вони отримають нову серйозну поразку, і в цьому випадку конфлікт між генералами та Путіним перейде у відкриту фазу. Він був неминучим", – сказав Піонтковський.

Він зазначив, коли армія зазнає поразки, значить, завдання не були виконані. На думку політолога, конфлікт між генштабом та головнокомандувачем очевидний.

"Після другої поразки цей конфлікт перейде у стадію, коли вони почнуть стріляти один в одного", – додав Піонтковський.

Росія зосереджує сили для спроби повністю захопити Донбас – Генштаб

Російські військові готуються до наступу на Донбасі. Вони хочуть оточити ЗСУ та повністю захопити Донецьку та Луганську області. Для цього частину підрозділів перекинули з Білорусі до РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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  • У Білорусі російські війська рухаються у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони.
  • Значна частина літаків і гелікоптерів окупантів перебазована з аеродромів Білорусі на територію РФ.
  • Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступу, а також спробі оточення угруповання Об'єднаних сил.
  • Російські окупанти продовжують блокувати Харків постійними артилерійськими обстрілами і далі знищують житлові квартали та інфраструктуру міста.
  • Війська РФ обстріляли Миколаїв забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами.

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