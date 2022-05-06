Перемога над російською армією наближається з кожним днем – Кислиця

Постійний представник України при ООН упевнений, що всі, хто допомагав Путіну під час війни, також отримають покарання за свої дії

Кислиця впевнений, що на військових РФ чекає поразка / Колаж "Сьогодні"

Перемога українських військових над армією Російської Федерації наближається з кожним днем. Помічники Володимира Путіна обов'язково сядуть на лаву підсудних за військові злочини та злочини проти людяності, які вони скоїли в Україні за весь час війни.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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"Перемога над російською армією наближається з кожним днем, як і наближається час, коли путінські поплічники сядуть на лаву підсудних за військові злочини, а також злочини проти людяності. Покарання близько. Мілошевич не довго залишатиметься самотнім", – йдеться у повідомленні.

В ООН збирають докази військових злочинів РФ в Україні

Управління Верховного комісара ООН з прав людину збирає в Україні свідчення та докази порушень, скоєних під час повномасштабного вторгнення РФ, які можуть бути визнані воєнними злочинами. Йдеться про численні випадки загибелі цивільних осіб, зокрема через напади на лікарню, драмтеатр у Маріуполі, залізничний вокзал у Краматорську, житлові масиви в Одесі.

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