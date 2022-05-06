Победа над российской армией приближается с каждым днем – Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН уверен, что все, кто помогал Путину во время войны, также получат наказания за свои действия

Кислица уверен, что военных РФ ждет поражение / Коллаж "Сегодня"

Победа украинских военных над армией Российской Федерации приближается день ото дня. Помощники Владимира Путина обязательно сядут на скамью подсудимых за военные преступления и преступления против человечности, которые они совершили в Украине за все время войны.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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"Победа над русской армией приближается день ото дня, как и приближается время, когда путинские приспешники сядут на скамью подсудимых за военные преступления, а также преступления против человечности. Наказание близко. Милошевич не будет долго оставаться одиноким", – говорится в сообщении.

В ООН собирают доказательства военных преступлений РФ в Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время полномасштабного вторжения РФ, которые могут быть признаны военными преступлениями. Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц, в частности из-за нападений на больницу, драмтеатра в Мариуполе, железнодорожного вокзала в Краматорске, жилых массивов в Одессе.

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