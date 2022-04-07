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Найманці приховують свої злочини та обстановка в регіонах: ситуація в Україні 7 квітня

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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7 квітня, 18:00
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Україна продовжує боротьбу з окупантами, готується до нових наступів та відновлює зруйновані міста
Ситуація у Дніпрі та на Луганському напрямку загострюється Фото: колаж "Сегодня"
Ситуація у Дніпрі та на Луганському напрямку загострюється Фото: колаж "Сегодня"

В Україні 43-й день вторгнення Росії в Україну. Позаштатний радник ОП Олексій Арестович розповів, чому українців заздалегідь не попередили, що буде війна, а також через російських окупантів Луганська область залишилася без лікарень.

Сайт "Сьогодні" зібрав найголовніші події 7 квітня.

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Про війну не говорили

Щоб не спровокувати паніку, яка б паралізувала країну, владі довелося робити дуже складний вибір. Знаючи про війну, українці могли заблокувати дороги, і Україна програла б "війну та все Лівобережжя".

"Чому не можна було оголосити в Україні, коли ми вже точно знали, що Росія нападе? Тому що почався б масовий виїзд біженців. Вони б забили всі дороги. Це було б 8-10-12 мільйонів людей. І армія не пройшла б у райони оборони. Це повний параліч. Це дуже бажана ситуація для російського військового керівництва", – сказав радник голови ОПУ", – сказав Олексій Арестович.

Окупанти приховують свої злочини

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів про те, що ще тиждень тому кількість убитих мирних жителів становила 5000 людей, і щоб приховати свої діяння, російські окупанти ховають тіла загиблих мирних жителів міста.

"Тіла людей зникають з нашого міста. На сьогодні російські окупанти приховують свої злочини, які скоїли в Маріуполі. У цьому їм допомагають ватажки ОРДЛО", – зазначив Бойченко.

Руйнування в Луганській області

Через ворожі бомбардування з боку РФ у Луганській області не залишилося жодної вцілілої лікарні.

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"Зрадник головний лікар підігрує кадировцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню. Рашисти навмисне позбавляють Луганщину закладів охорони здоров'я, щоб поранені не мали шансів вижити. Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують дію Закону про колаборантів", – розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

В Україні розпочалася третя хвиля мобілізації

Збройні сили України починають призивати резервістів, які закінчили військові кафедри. В армію братимуть військовозобов'язаних громадян, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу та яких не призивали під час попередніх етапів мобілізації.

"Звертаюся до військовозобов'язаних чоловіків, зокрема тих, хто приїжджає до нас з інших областей, – ви повинні стати на військовий облік. Вже понад 8 тисяч ВПО (внутрішньо переміщених осіб. –) Ред .) стали на облік. Пам'ятаємо, що захищати державу – обов'язок кожного українця", – звернувся до українців мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

З Дніпра краще поїхати

Мер Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися чотирьом категоріям населення, а тим, хто вже покинув місто, поки що не повертатися.

"Багато людей зараз рухаються через наш обласний центр. Нам дуже допомагає, що запущено прямий евакуаційний поїзд із Покровська. Проте велика кількість людей їде приватним транспортом та автобусами. Рекомендую їм рухатися далі у бік Західної України, де в будь-якому разі безпечно" , – повідомив Філатов.

На Донбасі очікується загострення ситуації

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців Донецької та Луганської областей, наразі є така можливість.

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"Треба негайно приймати рішення, якщо Луганський голова ОДА чи Донецький вимагають покинути і роблять все, щоб пройшли евакуації і ми щодня це робимо. Треба робити, бо потім люди будуть під вогнем, їх розстрілюватимуть і нічого не зможуть зробити. І ми не зможемо допомогти їм, тому що припинити вогонь практично неможливо, з власного досвіду скажу: особливо Луганська та Донецька області, звичайно ж, частина Харківської області.

Втрати російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 18 900 осіб;
  • танків – 698;
  • бойових броньованих машин – 1891;
  • артилерійських систем – 332;
  • РСЗВ – 108;
  • засобів ППО – 55;
  • літаків – 150;
  • вертольотів – 135;
  • автомобільної техніки – 1358;
  • кораблі/катери – 7;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
  • спеціальної техніки – 25;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18900
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1358
Транспорт
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Наші янголи-охоронці

Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

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Полковник Мусієнко Сергій - керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдяки його професійності і винахідливості ворогу було завдано нищівних ударів на харківському напрямку. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
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