У Маріуполі почали зникати тіла українців – Бойченко

За словами мера міста, на сьогодні російські окупанти приховують свої злочини, які вчинили в Маріуполі

Вадим Бойченко розповів, що у Маріуполі дуже складна ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові утримують оборону Маріуполя. За словами мера міста Вадима Бойченка, ситуація була і залишається дуже складною. Місцеві жителі багато днів без зв'язку, їжі та води. Вони чекають на порятунок, але РФ все блокує і не дає проїхати гуманітарним вантажам.

Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів у прямому ефірі каналу "Україна 24".

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Що відбувається у Маріуполі?

Як повідомив Бойченко, влада намагається зробити все, щоб гуманітарна допомога доїхала до міста, але російські окупанти вже більше місяця все блокують.

За словами мера, станом на 21 березня, коли можна було підрахувати кількість загиблих у місті, цифра виявилася страшною – 5000 осіб померли від ворожої зброї.

"Тіла людей зникають з нашого міста. На сьогодні російські окупанти приховують свої злочини, які вчинили в Маріуполі. У цьому їм допомагають ватажки ОРДЛО", – зазначив Бойченко.

Він додав, що у місті залишається ще багато місцевих жителів, які благають про допомогу.

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"Понад 100 тисяч населення просять про допомогу. Потрібна повна евакуація мешканців Маріуполя. Потрібно рятувати наших військових, які обороняють наше місто. Потрібен режим тиші хоча б на кілька діб", – наголосив мер Маріуполя.

У Маріуполі окупанти насильно вивезли до "ДНР" пацієнтів та персонал лікарні

З Маріуполя російські військові насильно вивезли до "ДНР" персонал та пацієнтів міської лікарні №4 ім. Мацука. Про це повідомила у Telegram-каналі Маріупольська міська рада.

Повідомляється, що до медустанови прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти мають виходити та сідати у транспорт окупантів. Перелякані маріупольці змушені були виконати накази окупантів.

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Міський голова Вадим Бойченко розповів, що зараз формується єдина база незаконно депортованих людей, щоби потім повернути кожного маріупольця в Україну.