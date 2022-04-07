У Маріуполі почали зникати тіла українців – Бойченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові утримують оборону Маріуполя. За словами мера міста Вадима Бойченка, ситуація була і залишається дуже складною. Місцеві жителі багато днів без зв'язку, їжі та води. Вони чекають на порятунок, але РФ все блокує і не дає проїхати гуманітарним вантажам.
Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів у прямому ефірі каналу "Україна 24".
Що відбувається у Маріуполі?
Як повідомив Бойченко, влада намагається зробити все, щоб гуманітарна допомога доїхала до міста, але російські окупанти вже більше місяця все блокують.
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За словами мера, станом на 21 березня, коли можна було підрахувати кількість загиблих у місті, цифра виявилася страшною – 5000 осіб померли від ворожої зброї.
"Тіла людей зникають з нашого міста. На сьогодні російські окупанти приховують свої злочини, які вчинили в Маріуполі. У цьому їм допомагають ватажки ОРДЛО", – зазначив Бойченко.
Він додав, що у місті залишається ще багато місцевих жителів, які благають про допомогу.
"Понад 100 тисяч населення просять про допомогу. Потрібна повна евакуація мешканців Маріуполя. Потрібно рятувати наших військових, які обороняють наше місто. Потрібен режим тиші хоча б на кілька діб", – наголосив мер Маріуполя.
У Маріуполі окупанти насильно вивезли до "ДНР" пацієнтів та персонал лікарні
З Маріуполя російські військові насильно вивезли до "ДНР" персонал та пацієнтів міської лікарні №4 ім. Мацука. Про це повідомила у Telegram-каналі Маріупольська міська рада.
Повідомляється, що до медустанови прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти мають виходити та сідати у транспорт окупантів. Перелякані маріупольці змушені були виконати накази окупантів.
Міський голова Вадим Бойченко розповів, що зараз формується єдина база незаконно депортованих людей, щоби потім повернути кожного маріупольця в Україну.
"Наша мета – створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота, яку ми ведемо у повній координації з Павлом Кириленком, головою Донецької обласної військової адміністрації", – сказав він.
Ситуація у Маріуполі
- 25 березня експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його в заручники, щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім цього, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де перебували медики та вагітні.
- Полк "Азов" раніше повідомив, що не може піти з міста, тому що на розтерзання рашистам залишаться понад 100 тисяч мирних громадян.
- Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Відомо, що окупанти обстрілюють українців з забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.
- 5 квітня Володимир Зеленський повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган особисто домовляється з лідером Росії Володимиром Путіним про вивезення з блокованого Маріуполя поранених та тіл загиблих захисників міста. Переговори про це почалися ще 31 березня, але поки що вони безрезультатні.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що майже 40 тисяч жителів Маріуполя вивезено у так звану "ДНР" та Росію.
- Розвідка Великої Британії вважає, що російські військові не залишають спроб підпорядкувати собі Маріуполь, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму.