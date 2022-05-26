Подоляк назвал сроки, когда над Херсоном поднимут флаг Украины

Очень многое зависит от западных союзников

Киев делает все, чтобы дали необходимое количество оружия / Коллаж "Сегодня"

Сейчас идут тяжелые бои за восток Украины. Однако это не значит, что Киев не будет освобождать юг своей страны, просто для этого необходимо дождаться обещанного нам от западных стран оружия. Срок начала освобождения временно оккупированных территорий напрямую зависит от этих поставок.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своем телеграм-канале.

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Психологическая спецоперация

"Россия очень активно пытается сформировать у южан мысль, что Украина их кинула, а "русский мир" пришел надолго. Полный бред. Есть классическая русская психологическая операция: вызвать чувство смуты и обиды, а затем конвертировать это в гнев обиженных. Еще раз по слогам. Это – полное ма-яч-ние. Вся политико-дипломатическая машина сегодня работает на то, чтобы государство получило достаточное количество оружия для освобождения граждан на оккупированных территориях", – заверил граждан Украины представитель Офиса президента.

Когда освобождение

По словам Подоляка, вся военная машина работает на то, чтобы прямо сейчас сдержать агрессивное наступление врага на востоке страны.

"Кремль бросает в бой все, что есть, но время на нашей стороне. Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно возвращен. Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но скорее, чем кто-нибудь может себе представить", – отметил советник главы ОП.

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Обстановка