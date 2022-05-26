Залужний розповів, яка ще військова техніка потрібна Україні

Україна для ефективного протистояння російській агресії потребує додаткової зброї, зволікати з поставками не можна.
Про це в Telegram-каналі написав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
За його словами, зараз дуже складна ситуація, але українські військові виборюють кожний населений пункт, вибиваючи ворога з нашої території. Залужний зазначив, що ЗСУ потребують додаткового озброєння, щоб відбивати атаки ворога.
"Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння та техніка. Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дозволять вражати супротивника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життям людей, які захищають світ від рашизму", – наголосив він.
Зброя для України
- США передали Україні три вертольоти Мі-17. Вони вже прибули до нашої країни та виконують бойові завдання. В Україну вже прибули 60% з 209 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць.
- Приблизно 20 країн оголосили про нову допомогу у сфері безпеки. Багато країн передають украй необхідні артилерійські боєприпаси, системи берегової оборони, танки та іншу бронетехніку.
- Данія відправить Україні пускову установку протикорабельних ракет "Гарпун" та боєприпаси до неї.
- Захід може надати Україні реактивні системи залпового вогню з радіусом ураження до 300 км, які змінять характер бойових дій.
- Україна у разі надання їй РСЗВ MLRS зможе самостійно розблокувати свої порти у Чорному морі.
- Німеччина планує поставити ЗСУ сучасні танки та гаубиці, паралельно розпочне навчання українських військових користуватися цією технікою.
Гроші від продажу підуть на допомогу українцям