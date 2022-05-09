Подоляк відповів Путіну на його брехню про плани України та НАТО напасти на РФ

Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу

Подоляк відповів Путіну / Фото: Колаж: Сьогодні

В Офісі президента України відреагували на заяву Путіна, що Україна та НАТО хотіли першими написати на Росію. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що країни Альянсу не мали наміру нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим.

Про це Подоляк написав у Twitter.

Реклама

"Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій РФ", – сказав Подоляк.

Про що говорив Путін на параді 9 травня

Президент Росії Володимир Путін 9 травня виступив із промовою у Москві на параді з нагоди Дня перемоги. Головною темою виступу стала війна в Україні, однак, попри очікування, Путін у своїй промові не оголосив мобілізацію та офіційну війну Україні. " Сьогодні зібрали основні тези виступу президента РФ.

Про конфлікт із НАТО

"У грудні минулого року ми запропонували укласти договір про гарантії безпеки... Країни НАТО не захотіли нас почути, а це означає, що насправді вони мали зовсім інші плани. І ми це бачили. У відкриту йшла підготовка до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим. У Києві заявляли про можливе придбання ядерної зброї. Блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій".

Про "неонацистів" та "бандерівців"

"Створювалася абсолютно неприйнятна для нас загроза, причому безпосередньо біля наших кордонів. Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США та їхні молодші компаньйони зробили ставку, буде неминучим. Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне і єдине правильне рішення. Рішення суверенної, сильної, самостійної країни".

Про "традиційні цінності" і "Захід, що загниває"

"Ми ніколи не відмовимося від любові до Батьківщини, від віри та традиційних цінностей... А на Заході тисячолітні цінності, судячи з усього, вирішили скасувати. Така моральна деградація стала основою цинічних фальсифікацій історії Другої світової, розпалювання русофобії, звеличення зрадників, знущання над пам'яттю їхніх жертв, перекреслення мужності тих, хто здобув та вистраждав Перемогу".

Читайте також: