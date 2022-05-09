Подоляк ответил Путину на его вранье о планах Украины и НАТО напасть на РФ

Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую

Подоляк ответил Путину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление Путина, что Украина и НАТО хотели первыми написать на Россию. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что страны Альянса не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

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"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких оптимальных факторов кроме болезненных имперских амбиций России", – сказал Подоляк.

О чем говорил Путин на параде 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая выступил с речью в Москве на параде по случаю Дня победы. Главной темой выступления стала война в Украине, однако, вопреки ожиданиям, Путин в своей речи не объявил мобилизацию и официальную войну Украине. "Сегодня" собрали основные тезисы выступления президента РФ.

О конфликте с НАТО

"В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности... Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий".

О "неонацистах" и "бандеровцах"

"Создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны".

О "традиционных ценностях" и "загнивающем Западе"

"Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей... А на Западе тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечёркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу".

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