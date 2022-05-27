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Поки Захід не поспішає передавати зброю, окупанти спалюють українців живцем: головні заяви влади за 27 травня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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27 травня, 11:58
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Росія застосовує найважчу неядерну зброю проти українців
Російські загарбники б'ють по бійцях ЗСУ з вогнеметної системи "Сонцепек". Фото: колаж "Сьогодні"
Російські загарбники б'ють по бійцях ЗСУ з вогнеметної системи "Сонцепек". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 93-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують наступати на Донбасі та наносити ракетні удари за українськими містами, тим часом Захід не поспішає передавати Україні обіцяну зброю.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 27 травня.

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Президент України підбив підсумки 92-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 27 травня і заявив, що Україна завжди буде незалежною державою, і її не зламати.

"Питання тільки в тому, яку ціну доведеться заплатити нашому народу за свою свободу, а Росії – за цю безглузду війну проти нас. Катастрофічний хід подій все ж таки можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. Якщо б сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули задля припинення війни", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Європейський Союз не поспішає узгоджувати шостий пакет санкцій проти Росії, а тим часом РФ отримує від європейців майже мільярд євро на день за постачання енергоресурсів.

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"Звичайно, я вдячний нашим друзям, які просувають нові санкції. Але звідки взялося стільки могутності у тих, хто блокує шостий пакет?" – сказав український лідер.

Він також додав, що світ не наважується заблокувати російську банківську систему, Захід не поспішає передавати Україні потрібну зброю

"Ми впевнені, що завдяки нашим зусиллям ми все ж таки будемо почуті", – висловив надію Зеленський.

Президент також наголосив, що нинішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним.

"Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєверодонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь. У містах та громадах ближче до кордону Росії, у Донецьку, у Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце вбитих та поранених" в окупаційному контингенті, все це, включаючи депортацію наших людей та масові громадянські вбивства – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія", – заявив Зеленський.

Гаубиці M777 для України вантажаться в Канаді

Гаубиці M777 для України вантажаться у Канаді. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні час для нас дуже важливий. Щодня має значення і чим швидше ми отримаємо зброю, тим сильнішими будуть наші ЗСУ на фронті", – написав він.

Окупанти спалюють українців живцем

Росія застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

Чиновник опублікував відео роботи російської вогнеметної системи ТОС-1А "Сонцепек".

"Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! РФ уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?" – написав Подоляк.

Україна кинута Берліном

Україна просто кинута Берліном. Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник, розкритикувавши мова канцлера ФРН Олафа Шольца на економічному форумі у Давосі.

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повторив свої беззмістовні строфи і знову не наголосив, що Україна має повністю виграти війну, яку розв'язала Росія. У Києві сподівалися почути з цієї промови, які кроки зробитьНімеччина, щоб зробити нам масовану підтримку, щоб Україна виграла цю війну. На жаль, це була не подія, особливо щодо негайного постачання важкого озброєння з Німеччини", – сказав український посол.

Андрій Мельник: "Україна кинута Берліном" Фото: Global Look Press
Андрій Мельник: "Україна кинута Берліном" Фото: Global Look Press

Окупанти продовжують обстріл позицій наших військ

Російські окупанти окупанти відновили наступ на Слов'янському напрямку та атакують на Бахмутському напрямі. Про це повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"На Слов'янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневу поразку наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегрупують війська. Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити відрізати наші підрозділи від основних сил", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокування цивільного судноплавства.

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках уражено 12 атак ворога, знищено танк, 5 артилерійських систем, 5 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів. Підрозділами протиповітряної оборони було збито ворожий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу "Орлан-10". Винищувач Повітряних сил Збройних сил України знищив крилату ракету у Чернівецькій області.

Втрати російських окупантів становлять 29 750 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 29 750 солдатів і 1322 танки. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 29 750 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1322 (+7) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 3246 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем – 623 (+6) одиниць;
  • РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
  • коштів ППО – 93 (+0) одиниці;
  • літаків – 206 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 170 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);
  • крилатих ракет – 115 (+1);
  • кораблі/катери – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+1) одиниць;
  • спеціальна техніка – 48 (+1).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

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Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1322
Танки
5
ББМ 3246
ББМ
6
Артилерія 623
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 503
БПЛА
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Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
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Транспорт 2226
Транспорт
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Прикордонник, який зупинив ворога… Полковник Віталій Кучерявий - начальник відділу КПВВ «Щастя» Луганського прикордонного загону. Його підрозділ одним з перших зустрів ворога, протягом довгого часу відбиваючи атаки. Десятки одиниць знищеної техніки, взяті в полон окупанти, врятовані життя побратимів - так проявив себе полковник Кучерявий. Загинув під час бою. Герой України. Посмертно.

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