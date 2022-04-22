Зброя на межі фантастики: як гаубиці та новітні дрони-камікадзе США допоможуть Україні у війні з Росією

Гаубиці М777 та безпілотники Phoenix Ghost здатні завдати окупантам вогневої поразки

Сучасна зброя допоможе Україні здобути перевагу на полі бою. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна отримає від США нові ударні безпілотники та гаубиці. Суперсучасні дрони-камікадзе були розроблені спеціально для українських військових, з урахуванням ведення бойових дій в умовах рельєфу Донбасу, а артилерійські знаряддя мають значну перевагу в далекобійності порівняно з російськими аналогами. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що являють собою нові моделі зброї для ЗСУ і як вони вплинуть на перебіг війни.

Військова допомога від США

У черговому пакеті військової допомоги від США Україна отримає гаубиці та новітні тактичні дрони. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

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"Україна отримає пакет військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Він включає гаубиці та тактичні дрони. Крім цього, США нададуть Україні пряму економічну допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів", – зазначив він.

В свою чергу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі розповів, що США нададуть 72 155-мм гаубиці, машини для їх буксирування та 144 000 снарядів, а також 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost, який ВПС США розробили з огляду на "вимоги української армії".

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Що собою представляють безпілотники Phoenix Ghost

Як відзначив спікер американського оборонного відомства, Phoenix Ghost – це "тактична зброя, яка призначена для завдання ударів по різних цілях і буде корисна українським військовим, враховуючи рівнинний рельєф Донбасу. За словами Кірбі, безпілотники Phoenix Ghost були в гранично стислі терміни розроблені ВПС США для українських збройних сил.

"Ці безпілотники мають аналогічні, хоча й відмінні можливості від безпілотників Switchblade, які США вже надали Україні, для поразки як особового складу, так і танків. Тим не менш, існують відмінності в здібностях Phoenix Ghost, але я просто не можу докладніше розповісти про ці можливості", – заявив представник Пентагону, додавши, що нова система вимагатиме мінімального навчання українських операторів, які вже знайомі зі Switchblade або іншими безпілотними літальними апаратами.

Джон Кірбі: "Беспілотники Phoenix Ghost були розроблені ВПС США відповідно до запитів ЗСУ". Фото: eer.ru

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Що вміє Phoenix Ghost

Розробником даних дронів є компанія AEVEX Aerospace у співпраці з Повітряними силами США. Незважаючи на те, що в Пентагоні не розкривають технічні характеристики і бойові можливості нових дронів, відомо, що Phoenix Ghost – це відносно недорогий одноразовий дрон-самогубець, здатний поводитись як баражуючий боєзапас – літати і врізатися в ціль.

Phoenix Ghost може бути використаний для спостереження з повітря, проте його основне призначення – атакуюче. Дрон ефективний проти середньоброньованих наземних цілей, може злітати вертикально і перебувати в польоті до 40 хвилин, а деякі його моделі – до 6 годин, а також може застосовуватись уночі завдяки наявності інфрачервоних датчиків.

YouTube-канал World in focus опублікував відео, на якому показав, що являє собою безпілотник Phoenix Ghost. У ролику наголошується, що безпілотник може атакувати ціль з відстані 40 км. Phoenix Ghost оснащений таким же бойовим зарядом, що знаходиться в ракеті ПТРК Javelin. У порівнянні з дроном-камікадзе Switchblade у безпілотника Phoenix Ghost покращено систему наведення на ціль.

Які гаубиці отримає Україна

У новому пакеті військової допомоги присутні британські польові гаубиці, що буксируються, М777 калібру 155 міліметрів. Маса зброї становить 4 218 кг і за рахунок використання в конструкції титану вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу, що допускає транспортування на зовнішній підвісці вертольота, полегшує десантування, обслуговування та зберігання зброї.

Розрахунок гаубиці – 5 осіб. М777 може вести вогонь керованими снарядами Excalibur, дальність ефективної стрільби якими досягає 40-60 км, а можливе кругове відхилення від мети становить 5 метрів.

Загальні технічні характеристики М777:

Дальнобійність:

Максимальна звичайними снарядами: 24,7 км

Максимальна спеціальними снарядами: понад 30 км (до 60 км)

Швидкострільність:

Інтенсивна: 5 пострілів за хвилину терміном до 2-х хвилин

Стандартна: 2 постріли за хвилину

Розгортання:

Розгортання: до 3 хвилин

Згортання: до 2 хвилин

Обмеження:

Висота підйому: 1,275 мм

Висота опускання: 43 мм

Буксирування :

Максимальна швидкість буксирування: 88 км/год

Швидкість по пересіченій місцевості: 24 км/год

Транспорт:

Тягачі: MTVR, FMTV, M800 та M900 5-тонні вантажівки, а також будь-які 2,5-тонні вантажівки.

Літаки: C130, C141, C17, C5

Гелікоптери: CH53E, CH47D, MV22

Бойове застосування:

Гаубиці М777 використовувалися ЗС США у збройних конфліктах в Афганістані та в Іраку. Крім того, в 2017 році було розгорнуто кілька 155-мм гаубиць M777 з боєприпасами з GPS-наведенням, для вогневої підтримки 1-го батальйону 4-го полку морської піхоти США, що розмістився на підступах до міста Ракка (Сирія – Ред,) під час боїв на його околицях.

Гаубиці М777 використовувалися ЗС США у збройних конфліктах в Афганістані та в Іраку / Фото: Wikipedia

Наскільки корисною буде нова зброя для України

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що нова, сучасна зброя допоможе Україні змінити хід війни, отримати перевагу на полі бою та завдати російським окупантам вогневої поразки.

"Дальнобійна артилерія – це основа нашої перемоги над ворогом. Сьогодні дальність стрілянини російської артилерії становить у середньому 24-28 км, максимум – деякі види зброї можуть вести стрілянину з відривом до 36 км. Ті гаубиці, які ми отримаємо, можуть знищити супротивника, що знаходиться за 40-60 км. Перевага очевидна", – каже "Сьогодні" Жданов.

Експерт також зазначає, що Україна отримає від США велику кількість дронів-розвідників, які супроводжуватимуть переміщення нашої артилерії та інформуватимуть про дислокацію сил противника.

"Що стосується Phoenix Ghost, це найсучасніші дрони-камікадзе. У США їх називають "зброєю на межі фантастики". Вони малошумні, малорозмірні, композитні та малопомітні для ППО. Phoenix Ghost оснащений системою GPS та інфочервоними датчиками, він може пролетіти 40 км і потім зависнути в повітрі, очікуючи на появу цілі. Від нього врятуватися неможливо. Навіть якщо ціль активно маневруватиме і намагатиметься втекти, вона буде знищена", – резюмував Жданов.

Олег Жданов: "Сучасна зброя допоможе Україні змінити хід війни" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про те, що Україні необхідно важка зброя.

Також ми інформували, що 19 квітня представники низки країн заявили, що мають намір надати Україні важке озброєння, у тому числі бронетехніку, протитанкові та протиповітряні засоби. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, які країни нададуть Україні військову допомогу найближчим часом та як вона вплине на перебіг війни.