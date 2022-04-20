Повторний наступ на Київ та чотири області можливий – прогноз Міноборони

Для того щоб знову спробувати взяти Київ, окупанти мають зібрати величезну кількість військ

Окупанти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Можливість повторного сухопутного наступу військових РФ з півночі, зокрема на Київську, Житомирську, Чернігівську та Сумську області, повністю відкидати не можна. Але у найближчій перспективі у Міноборони України цього не бачать.

Про це заявив речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Наголошую, саме в найближчій. Оскільки, знову ж таки, для успішного наступу потрібно створити ударне угруповання. Зараз на території Білорусі деякі батальйонні тактичні групи Росії залишаються, вони здійснюють певні демонстративні дії, тим самим тримаючи наші підрозділи напоготові", – сказав він.

Противник у перспективі може знову розпочати наступати з Білорусі. Але це залежатиме від того, якого успіху вони зможуть досягти у Донецькій та Луганській областях.

Щодо Києва такі самі прогнози, вважає Мотузяник.

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"Київ – це, безумовно, ласий шматок для російських окупантів. Наразі столиця добре укріплена і готова до оборони. Причому рівень цієї оборони не знижується, а навпаки, постійно вдосконалюється. Якщо Росія колись і повернеться до питання наступу на Київ, то для цього їм потрібно буде зібрати величезну кількість військ. А зараз їм потрібна перемога на сході", – сказав він.

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