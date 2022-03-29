Позиція України щодо її кордонів незмінна – Арахамія

Представник України на переговорах висловив чітку позицію щодо суверенітету країни

Арахамія сказав, що жодних компромісів не буде. Фото: колаж "Сьогодні"

Член української делегації Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" на брифінгу після переговорів із Росією заявив, що позиція України щодо кордонів не змінюється.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Ми визнаємо міжнародні кордони України, лише ті кордони, які були станом на 1991 рік. Немає тут жодних компромісів, червоних ліній тощо", – сказав Арахамія.

Він додав, що українська позиція чітка та обговоренню не піддається.

Переговори Україна-Росія

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав головні вимоги в РФ на переговорах у Туреччині:

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Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.

Наразі за жодним пунктом сторони не домовилися.

Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.

Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко додав, що Україна наполягатиме на міжнародних гарантіях безпеки.

Спочатку російська сторона говорила мовою ультиматумів, зараз розмова більш конструктивна. Українська делегація озвучила принципові позиції, про які неодноразово говорив президент Володимир Зеленський.