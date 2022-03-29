Позиция Украины относительно ее границ неизменна – Арахамия

Представитель Украины на переговорах высказал четкую позицию относительно суверенитета страны

Арахамия сказал, что никаких компромиссов не будет. Фото: коллаж "Сегодня"

Член украинской делегации Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" на брифинге после переговоров с Россией заявил, что позиция Украины по поводу границ не меняется.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Мы признаем международные границы Украины, только те границы, которые были по состоянию на 1991 год. Нет здесь никаких компромиссов, красных линий и так далее", – сказал Арахамия.

Он добавил, что украинская позиция четкая и обсуждению не подлежит.

Переговоры Украина-Россия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главные требования в РФ на переговорах в Турции:

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Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

Сейчас ни по одному пункту стороны не договорились.

Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.

Если Россия будет снова говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что Украина будет настаивать на международных гарантиях безопасности.

Изначально российская сторона говорила на языке ультиматумов, сейчас же разговор более конструктивный. Украинская делегация озвучила принципиальные позиции, о которых не раз говорил президент Владимир Зеленский.