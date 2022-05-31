Макрон пообіцяв ембарго, Шольц – найбільшу армію в Європі: цитати лідерів за 31 травня

Західні лідери продовжують бажати перемоги над Путіним

Все говорять про нафтові санкції, але вони поки не запроваджені / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Західні лідери хочуть і міжнародного злочинця Володимира Путіна перемогти руками українців , і санкції обіцяють запровадити, але надвечір у них знову нічого не вийшло.

Сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші цитати 31 травня.

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Потрібна перемога

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що демократичний світ просто зобов'язаний перемогти наддержаву РФ.

"Якщо Європа та вільний світ програють цю битву, програють цю війну, ми більше не будемо в безпеці, оскільки ми завжди будемо під загрозою та шантажем з боку Путіна. Звичайно, ми хотіли б, щоб його повністю усунули (від влади), але він є грубою силою, а Росія є наддержавою, і якщо врешті-решт Україна виживе як суверенна держава, це наша єдина мета та причина, чому ми підтримуємо Україну всіма можливими шляхами. Це буде наша перемога", – резюмував польський політик.

Санкції, що вислизають

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас поспішала повідомити про досягнуту домовленість щодо шостого пакету санкцій.

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"Минулої ночі ми нарешті домовилися про шостий пакет санкцій ЄС, включаючи заборону на імпорт російської нафти. Важливим є крок до подальшої руйнації військової машини Путіна. Ми не зупинимося на цьому. Оскільки війна та злочини Росії проти України продовжуються, ми маємо продовжувати ізолювати Кремль", – зауважила Кая Каллас.

"Угоди про заборону експорту російської нафти до ЄС досягнуто. Це відразу охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування на її військову машину. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", – запевнив і президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Президент Франції Еммануель Макрон також пообіцяв нові санкції.

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"Росія робить вибір, щоб продовжити війну в Україні. Як європейці, об'єднані та солідарні з українським народом сьогодні ввечері ми приймаємо нові санкції. Ми вирішили призупинити імпорт російської нафти на 90% до кінця 2022 року", – сказав французький лідер.

Мрії Шольца

А канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що матиме найбільшу армію в Європі.

"Німеччина незабаром матиме найбільшу регулярну армію в Європі в рамках НАТО ", – запевнив німецький політик.

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