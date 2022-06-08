"Продовольствие стало частью кремлевского террора": цитаты мировых лидеров за 8 июня

Политики признали, что Россия обрекает на смерть миллионы детей

Европейские лидеры четко видят угрозу от Москвы, Турция все еще пытается заигрывать / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Мировые политики высказывали крайнюю озабоченность продолжающимся зерновым шантажом со стороны России. Представители разных стран мира пытаются найти выход из сложившейся ситуации и не выполнить условия Кремля по снятию с него части санкций.

Сайт "Сегодня" собрал самый важные цитаты 8 июня.

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Шантаж едой

В день голосования Европарламента за рекомендацию по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Кремль шантажирует мир едой.

"Это холодная, бессердечная и продуманная осада Путина некоторых из самых уязвимых стран и людей. И потому теперь, уважаемые члены Европарламента, продовольствие стало частью кремлевского арсенала террора, и мы не можем этого терпеть", - сказала наш европейский друг.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что Россия обрекает на смерть миллионы детей.

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"Следующие несколько недель будут решающими для разблокирования ситуации. Мы ожидаем четких и конкретных сигналов от России, потому что блокировать экспорт пшеницы означает держать в заложниках и обрекать насмерть миллионы детей, женщин и мужчин", – отметил итальянский политик.

"На мой взгляд, в последнее время ситуация только ухудшилась, и Лукашенко показал, что он в одной лодке с Путиным в этой гнусной агрессии. Мое мнение и оценка не меняются – нужно искать другие альтернативы", – так прокомментировал вариант отправки украинского зерна через Беларусь президент Литвы Гитанас Науседа.

Безопасность

На ближайшем заседании лидеров G7, которое пройдет 25 июня в Шлосс Эльмау на юге Германии, будут опять решать, что делать с международным преступником Владимиром Путиным, который нарушил общемировую безопасность.

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"Президент и лидеры G7 обсудят ряд наиболее актуальных глобальных вопросов, в том числе непреклонную поддержку G7 демократической, суверенной и процветающей Украины, экономическую и демократическую устойчивость, преодоление климатического кризиса, развитие инфраструктуры, глобальную безопасность в отрасли здравоохранения и энергетический кризис, вызванный агрессивной войной России", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

О своей безопасности заговорил и премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски.

"После нападения России на Украину и в свете влияния третьих сторон в регионе Западных Балкан, наиболее уязвимых на европейском континенте, расширение ЕС стало вопросом безопасности", – заявил политик в интервью.

Свернул не туда

И только министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглурешил плыть против течения и поддержать Россию.

"Турция также считает вполне законными и оправданными требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из РФ, в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины", – сказал глава турецкой дипломатии.

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