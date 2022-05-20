Прокуратура показала фото руйнувань після удару по Лозовій

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали кілька будівель, є поранені

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Наслідки удару російських військ по Лозовій у Харківській області показали на фото. Внаслідок удару є постраждалі, зокрема 11-річна дитина. Фотографії та подробиці опублікувала Харківська обласна прокуратура.

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Там повідомили, що внаслідок удару пошкоджено будівлю міського палацу культури та близько 10 багатоповерхівок, що знаходяться поруч.

За даними слідства, 20 травня 2022 року близько 15 години російські військові завдали ракетного удару по міському палацу культури в місті Лозова. Внаслідок дій країни-агресора отримали поранення сім мирних жителів, серед них 11-річна дівчинка.

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Ситуація 20 травня