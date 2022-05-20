Прокуратура показала фото разрушений после удара по Лозовой

Последствия удара российских войск по Лозовой в Харьковской области показали на фото. В результате удара есть пострадавшие, в том числе 11-летний ребенок. Фотографии и подробности опубликовала Харьковская областная прокуратура.
Там сообщили, что в результате удара повреждено здание городского дворца культуры и около 10 многоэтажек, которые находятся рядом.
По данным следствия, 20 мая 2022 около 15 часов российские военные нанесли ракетный удар по городскому дворцу культуры в городе Лозовая. В результате действий страны-агрессора получили ранения семь мирных жителей, среди них 11-летняя девочка.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ситуация 20 мая
- Киев за день пережил уже несколько воздушных тревог с утра.
- Днем 20 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области с применением авиации. В результате атаки был разрушен пляжный туалет.
- Незадолго до этого российские военные ударили ракетами по Полтавской области. "Прилет" зафиксирован в Лубенской громаде. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры.
- В ночь на 20 мая кремлевские войска ударили по Луганской области – там почти 15 погибших гражданских. Кроме того, ночью возобновили обстрелы Харькова.
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