Прокуратура показала фото разрушений после удара по Лозовой

В результате вражеского обстрела пострадали несколько зданий, есть раненые

Оккупанты ударили по дворцу культуры в Лозовой / Фото: Коллаж: Сегодня

Последствия удара российских войск по Лозовой в Харьковской области показали на фото. В результате удара есть пострадавшие, в том числе 11-летний ребенок. Фотографии и подробности опубликовала Харьковская областная прокуратура.

Реклама

Там сообщили, что в результате удара повреждено здание городского дворца культуры и около 10 многоэтажек, которые находятся рядом.

По данным следствия, 20 мая 2022 около 15 часов российские военные нанесли ракетный удар по городскому дворцу культуры в городе Лозовая. В результате действий страны-агрессора получили ранения семь мирных жителей, среди них 11-летняя девочка.

Реклама

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Реклама

Ситуация 20 мая