Рада призначила нового обмудсмена замість Денисової (фото)

За нового омбудсмена проголосували 250 нардепів

Дмитро Лубінець замінив на посаді Людмилу Денисову. / Фото: Колаж: Сьогодні

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини призначено народного депутата Дмитра Лубінця. "За" – 250 голосів нардепів.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

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Деталі

Дмитро Лубинець замінив омбудсмена Людмилу Денисову, яку Верховна Рада звільнила з посади 31 травня.

"Після годинного обговорення Дмитро Лубінець підтриманий на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", – написав Желєзняк.

Як голосували депутати:

"Слуга народу" – 181 голос;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 10;

"Платформа за життя та мир" – 14;

"За майбутнє" – 9;

"Голос" – 8;

"Довіра" – 12;

"Відновлення України" – 3;

позафракційні – 13.

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець. Фото – facebook.com/lubinetsdmytro.

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Дмитро Валерійович Лубінець – український юрист та політик.

2010-2014 рр. – депутат Волноваської міської ради VI скликання.

2014-2019 рр. – народний депутат України VIII скликання. Секретар Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України. Член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи від України. Перший заступник голови правління ГО "Народно-патріотична спілка Донбасу".

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З 2019 року – народний депутат України IX скликання. Голова Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин. Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування та реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. Член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Співголова групи з міжпарламентських зв'язків із Грецькою Республікою. Член групи з міжпарламентських зв'язків із Республікою Індонезія, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Республікою Словенія, Республікою Чилі, Грузією, Естонською Республікою та з Королівством Бельгія.

Раніше стало відомо, що Людмила Денісова буде в суді оскаржувати своє звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.