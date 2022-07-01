Рада назначила нового обмудсмена вместо Денисовой (фото)

Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека назначен народный депутат Дмитрий Лубинец. "За" – 250 голосов нардепов.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
Детали
Дмитрий Лубинец заменил омбудсмена Людмилу Денисову, которую Верховная Рада уволила с должности 31 мая.
"После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – написал Железняк.
Как голосовали депутаты:
- "Слуга народа" – 181 голос;
- "Европейская солидарность" – 0;
- "Батьківщина" – 10;
- "Платформа за життя та мир" – 14;
- "За майбутнє" – 9;
- "Голос" – 8;
- "Довіра" – 12;
- "Відновлення України" – 3;
- внефракционные – 13.
Кто такой Дмитрий Лубинец
Дмитрий Валерьевич Лубинец – украинский юрист и политик.
2010-2014 гг. – депутат Волновахского городского совета VI созыва.
2014-2019 гг. – народный депутат Украины VIII созыва. Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от Украины. Первый заместитель председателя правления ОО "Народно-патриотический союз Донбасса".
С 2019 года – народный депутат Украины IX созыва. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Член Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Греческой Республикой. Член группы по межпарламентским связям с Республикой Индонезия, Объединенными Арабскими Эмиратами, Республикой Словения, Республикой Чили, Грузией, Эстонской Республикой и с Королевством Бельгия.
Ранее стало известно, что Людмила Денисова будет в суде обжаловать свое увольнение с должности Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.