Викрити зрадників і мародерів тепер легко: як допомогти СБУ

Відтепер кожен українець зможе оперативно допомогти викрити зрадників і мародерів – Служба безпеки України запустила два нових чатботи для ідентифікації злочинців.
Про це Служба повідомила в Telegram.
Нові чатботи
Як зазначається, на чатбот @Traitor_Search_bot громадяни можуть надіслати інформацію про:
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- зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами;
- інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.
Зі свого боку чатбот @stop_marauder_ua_bot призначений для збору інформації про мародерів. У Службі заявляють, що ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті.
"Також продовжує ефективно функціонувати офіційний чатбот @stop_russian_war_bot. З перших днів вторгнення ми отримали на нього тисячі повідомлень про позиції та техніку ворога. І завдяки цьому наші військові завдали значних втрат російським окупантам", – йдеться в повідомленні.
У СБУ заявили, що зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів, мародерів і ворожих агентів до відповідальності.
Нагадаємо, СБУ відома вся інформація майже про 900 російських окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.
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