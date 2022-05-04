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Викрити зрадників і мародерів тепер легко: як допомогти СБУ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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4 травня, 11:35
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Служба вже отримала також тисячі повідомлень про позиції та техніку ворога
Українці зможуть допомогти викрити зрадників та мародерів.
Українці зможуть допомогти викрити зрадників та мародерів. / Фото: Колаж: Сьогодні, dw.com

Відтепер кожен українець зможе оперативно допомогти викрити зрадників і мародерів – Служба безпеки України запустила два нових чатботи для ідентифікації злочинців.

Про це Служба повідомила в Telegram.

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Нові чатботи

Як зазначається, на чатбот @Traitor_Search_bot громадяни можуть надіслати інформацію про:

  • зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами;
  • інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.

Зі свого боку чатбот @stop_marauder_ua_bot призначений для збору інформації про мародерів. У Службі заявляють, що ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті.

"Також продовжує ефективно функціонувати офіційний чатбот @stop_russian_war_bot. З перших днів вторгнення ми отримали на нього тисячі повідомлень про позиції та техніку ворога. І завдяки цьому наші військові завдали значних втрат російським окупантам", – йдеться в повідомленні.

У СБУ заявили, що зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів, мародерів і ворожих агентів до відповідальності.

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Нагадаємо, СБУ відома вся інформація майже про 900 російських окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.

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