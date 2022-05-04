Разоблачить предателей и мародеров теперь легко: как помочь СБУ

Служба уже получила тысячи сообщений о позициях и технике врага

Украинцы смогут помочь разоблачить предателей и мародеров. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

Теперь каждый украинец сможет оперативно помочь разоблачить предателей и мародеров – Служба безопасности Украины запустила два новых чат-бота для идентификации преступников.

Об этом Служба сообщила в Telegram.

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Новые чат-боты

Как отмечается, на чат-бот @Traitor_Search_bot граждане могут отправить информацию о:

предателях и коллаборантах, сотрудничавших с оккупантами;

интернет-агентах, которые "сливают" врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.

В свою очередь чат-бот @stop_marauder_ua_bot предназначен для сбора информации о мародёрах. В Службе заявляют, что эти данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте.

"Также продолжает эффективно функционировать официальный чат-бот @stop_russian_war_bot. С первых дней вторжения мы получили на него тысячи сообщений о позициях и технике врага. И благодаря этому наши военные нанесли значительные потери российским оккупантам", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности.

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Напомним, СБУ известна вся информация почти о 900 российских оккупантах, которые совершали преступления против мирного населения в Киевской области.

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