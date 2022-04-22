Війна з Росією може повторитись знову: Данілов назвав причину

Україна після здобуття незалежності була русифікована практично в усіх сферах, цього потрібно позбавлятися

Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що потрібно зробити, щоб не було війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні необхідно позбавитися русифікації, інакше через якийсь період війна знову прийде до нашої країни. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Була повна русифікація нашої країни. І якщо ми зараз не позбудемося цієї русифікації у всіх сферах нашого життя, через 10-15-20-30 років ми можемо мати таку ж війну з Росією. Не треба тут якимись мріями жити. Це для нас фундаментальне питання, питання нашого виживання, виживання нашої країни", – наголосив секретар РНБО.

За словами Данилова, головною помилкою, через яку у нас зараз триває війна, є те, що починаючи з 1991 року вважалося, що наш сусід був нам "другом і братом.

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"Саме після здобуття Україною незалежності питання щодо нашої держави завжди стояло на порядку денному у вищих кабінетах влади Кремля. "Крім того, в Україні відбулася велика русифікація бізнесу, нашої політики, нашого інформаційного простору. У Кремлі за цим стежили дуже уважно – на це виділяли божевільні гроші", – розповів він.

Російську мову можуть скасувати

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень заявляв, що у наступному навчальному році у шкільній освіті України не буде такої дисципліни як "російська мова", що буде одним із наслідків вторгнення Росії в Україну Наразі до канікул необхідно замінити уроки російської мови іншими предметами. Кремінь раніше наголосив на важливості перегляду навчальної програми із зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників

Вже у навчальних закладах Підлозцівської громади Дубенського району заборонили вивчати російську мову у навчальних закладах.

Українці змінили свою думку

Соціологи з'ясували, як після вторгнення РФ змінилося ставлення українців до російської мови – все більше людей виступають за українську мову і почали нею говорити. В Україні провели загальнонаціональне опитування щодо мовного питання в країні. За останні десять років відсоток людей, які вважають українську рідною мовою, зріс із 57 до 76%. Причому дві третини українців, які розмовляють двома мовами, готові найближчим часом використовувати лише українську. Загалом російськомовних громадян в Україні залишилося 18%.