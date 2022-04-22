Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Війна з Росією може повторитись знову: Данілов назвав причину

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 13:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна після здобуття незалежності була русифікована практично в усіх сферах, цього потрібно позбавлятися
Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що потрібно зробити, щоб не було війни
Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що потрібно зробити, щоб не було війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні необхідно позбавитися русифікації, інакше через якийсь період війна знову прийде до нашої країни. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Була повна русифікація нашої країни. І якщо ми зараз не позбудемося цієї русифікації у всіх сферах нашого життя, через 10-15-20-30 років ми можемо мати таку ж війну з Росією. Не треба тут якимись мріями жити. Це для нас фундаментальне питання, питання нашого виживання, виживання нашої країни", – наголосив секретар РНБО.

За словами Данилова, головною помилкою, через яку у нас зараз триває війна, є те, що починаючи з 1991 року вважалося, що наш сусід був нам "другом і братом.

Реклама

"Саме після здобуття Україною незалежності питання щодо нашої держави завжди стояло на порядку денному у вищих кабінетах влади Кремля. "Крім того, в Україні відбулася велика русифікація бізнесу, нашої політики, нашого інформаційного простору. У Кремлі за цим стежили дуже уважно – на це виділяли божевільні гроші", – розповів він.

Російську мову можуть скасувати

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень заявляв, що у наступному навчальному році у шкільній освіті України не буде такої дисципліни як "російська мова", що буде одним із наслідків вторгнення Росії в Україну Наразі до канікул необхідно замінити уроки російської мови іншими предметами. Кремінь раніше наголосив на важливості перегляду навчальної програми із зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників

Вже у навчальних закладах Підлозцівської громади Дубенського району заборонили вивчати російську мову у навчальних закладах.

Українці змінили свою думку

Соціологи з'ясували, як після вторгнення РФ змінилося ставлення українців до російської мови – все більше людей виступають за українську мову і почали нею говорити. В Україні провели загальнонаціональне опитування щодо мовного питання в країні. За останні десять років відсоток людей, які вважають українську рідною мовою, зріс із 57 до 76%. Причому дві третини українців, які розмовляють двома мовами, готові найближчим часом використовувати лише українську. Загалом російськомовних громадян в Україні залишилося 18%.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 22 квітня
1
Особовий склад 21 200
Особовий склад
2
Літаки 176
Літаки
3
Гелікоптери 153
Гелікоптери
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артилерія 397
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 138
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1523
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Цитата дня

Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

Цитата на segodnya.ua
Михайло Подоляк Радник керівника Офісу президента
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Мармурові яйця на Великдень
Дізнатися
Магнітні бурі в квітні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,50
34,00
37,50
28,27
35,56
33,86
39,47
29,72
35,56
33,86
37,65
29,50
-
33,79
37,40
28,29
-
32,49
39,49
29,48
-
-
-
28,98
-
-
-
30,48
-
33,86
37,65
29,97
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
28,37
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40487.33

Binance Coin (BNB)

410.47

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

107.94

Theta (THETA)

3.31

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.83

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти