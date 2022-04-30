Росія намагається виправити помилки у війні з Україною, але зазнає невдачі – розвідка Британії

Окупанти були змушені передислокувати підрозділи після невдалих наступів на північному сході

Росія намагається виправити помилки у війні із Україною. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія сподівається виправити проблеми, які раніше стримували її просування в Україні, шляхом географічної концентрації бойової потужності, скорочення ліній постачання та спрощення управління та контролю.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

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Росія була змушена об'єднати та передислокувати виснажені та розрізнені підрозділи з невдалих наступів на північному сході України.

"Багато з цих підрозділів, ймовірно, страждають від послаблення бойового духу. Недоліки в тактичній координації росіян залишаються. Відсутність навичок на рівні підрозділів і непостійна підтримка з повітря не дозволили Росії повною мірою використати свою бойову міць, незважаючи на локальні покращення", – йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Зеленський: Битва за Донбас буде "переломною"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що битва за Донбас буде вирішальною "за багатьма показниками".

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Президент наголосив, що Україна має справу із серйозною загрозою у багатьох напрямках.

"Більшість нашої армії зосереджена на сході нашої країни, сьогодні на сході та на півдні", – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, якщо українські захисники вистоять, для всієї України це стане переломним моментом.

"Це вплине на наш діалог . Це вплине на розміщення фігур на дошці у цій грі. Це вплине, як на мене, на цілісність нашої армії так само, як і на цілісність їхньої армії. Якщо ми вистоїмо, у що я щиро вірю як громадянин, патріот та президент цієї держави, то для нас це буде вирішальний момент. Переломний момент. З огляду на наступні кроки, включаючи дипломатію", – сказав президент.

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