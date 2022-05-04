РФ хочет захватить два украинских города на Донбассе – разведка

Россия продолжает разворачивать свои войска в Харьковской области, а также пытается продвинуться на Донбасс.
Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.
Как стало известно, Россия развернула 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса.
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В Минобороны заявили, что Россия планирует захватить города Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление Вооруженных сил Украины.
Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.
Россия ввела в Украину 65% всех своих наземных сил
Россия задействовала в Украине примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Четверть сил, вероятно, выведены из строя. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в Twitter.
Так, по данным разведки, в начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.
"Вполне вероятно, что более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя. Некоторые из самых элитных частей России, в том числе Воздушно-десантные войска, пострадали от самых высоких показателей истощения", – говорится в сообщении.
В Минобороны Британии считают, что России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы.
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