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РФ разместила оккупантов на границе с Украиной, но они отказываются воевать – Генштаб

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7 апреля, 07:26
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Российские военные пытаются восстановить боеспособность своих подразделений, чтобы захватить восточные области – ВСУ отбивают атаки противника
Оккупанты теряют технику в боях с ВСУ
Оккупанты теряют технику в боях с ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, чтобы захватить территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты продолжают насильственные действия в отношении мирных украинцев на временно занятых территориях. Жителей Мариуполя принудительно вывозят во временно оккупированные районы Донецкой области.

Тем временем воздушные силы ВСУ за сутки поразили три воздушных цели: крылатую ракету, БПЛА и боевой самолет. Авиация ВСУ продолжала ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов.

Ситуация по направлениям

  • На Слобожанском направлении противник и дальше блокирует Харьков и проводит артиллерийские обстрелы.
  • На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы Попасной, пытаясь попасть в подразделение ВСУ и возобновить наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также они безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районе Новотошковского.
  • На Южнобужском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи и восстанавливает боеспособность своих подразделений. Военные РФ продолжают жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.

Военные РФ отказываются ехать в Украину

Часть выведенных российских подразделений разместили на территории областей РФ, граничащих с Украиной. В Генштабе подчеркнули, что морально-психологическое состояние солдат постоянно ухудшается, они отказываются воевать против Украины.

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Тем временем Россия ищет, как пополнить человеческими ресурсами свои подразделения.

"Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца", - заявили в Генштабе.

Кроме того, в т.н. Приднестровской Молдавской Республике РФ проводит агитацию среди населения, имеющего российское гражданство.

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Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 составили:

  • личного состава – около 18 600, +100 за день
  • Танков ‒ 684 единицы, +8
  • Боевых бронированных машин ‒ 1861 единица, +3
  • Артиллерийских систем ‒ 332 единицы
  • РСЗО ‒ 107 единиц
  • Средств ПВО ‒ 55 единиц
  • Самолетов – 150 единиц
  • Вертолетов – 135 единиц, +1
  • Автомобильной техники ‒ 1324 единицы, +2
  • Кораблей/катеров ‒ 7 единиц
  • Цистерн с ГСМ ‒ 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 96
  • Специальной техники – 25
  • Пусковых установок ОТРК/ТРК ‒ 4

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Данные на 10:00 6 апреля
1
Личный состав 18600
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1324
Транспорт
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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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