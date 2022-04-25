Росія атакувала Миколаїв ракетами, серед поранених є дитина – Сенкевич

Російські окупанти обстріляли ракетами місто Миколаїв. В результаті двоє людей отримали поранення, серед них – одна дитина.
Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич в Telegram.
Унаслідок атаки росіян руйнувань зазнали будинки у одному із житлових районів Миколаєва.
Далі по темі
"Зранку російські війська знову атакували місто ракетами. Внаслідок обстрілів пошкоджені кілька будівель у житловому районі. Двоє людей дістали поранення, одна них – дитина", – написав Сенкевич.
Ситуація у Миколаєві та області
- У Миколаєві складна ситуація через відсутність води. Багатьом місцевим жителям для технічних потреб доводиться збирати дощову воду або набирати з річки.
- Під час обстрілу житлових кварталів Миколаєва загинуло 5 людей, 15 дістали поранення. Одна людина загинула через те, що підняла снаряд який не розірвався.
- Збройні сили України ліквідували російських окупантів в Миколаївській області. Деякі загарбники потрапили у полон.
- Російські військові жили в дуплі у селі Кандибине Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно.
- У Миколаївській області російські військові перевдяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, але отримали смертельну відсіч.
- У Миколаївській області за 17 квітня поранення отримали 13 людей.
- Вночі 23 квітня російські окупанти знову обстріляли місто. На щастя, потерпілих не було.
Читайте також:
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"