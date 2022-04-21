Оккупанты снова обстреляли Николаев, есть погибший

Российские военные в очередной раз устроили обстрел Николаева, в результате чего ранения получили три человека, один умер на больничной койке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"В Николаеве произошли обстрелы, последствия мы ликвидируем. Один человек погиб на операционном столе, не спасли. Один из трех раненых", – рассказал он.
Ситуация в Николаеве и области
- В Николаеве сейчас одна из самых сложных ситуаций с водой. Многим местным жителям для технических нужд приходится собирать дождевую воду либо же набирать из реки.
- Во время дневного обстрела жилых кварталов Николаева погибли 5 человек, а также 15 получили ранения. Один из погибших поднял не разорванный снаряд.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые захватчики попали в плен.
- Российские военные жили в дупле в деревне Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.
- В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, но получили смертельный отпор.
- В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек.
- За минувшие сутки в Николаевской области от обстрелов российских оккупантов получили ранения 10 человек. Большинство из них – гражданские лица.