Оккупанты снова обстреляли Николаев, есть погибший

Враг продолжает обстреливать города Украины, разрушая инфраструктуру и убивая мирное население

Один из раненых умер на операционном столе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные в очередной раз устроили обстрел Николаева, в результате чего ранения получили три человека, один умер на больничной койке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В Николаеве произошли обстрелы, последствия мы ликвидируем. Один человек погиб на операционном столе, не спасли. Один из трех раненых", – рассказал он.

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