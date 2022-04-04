Росія відправлятиме на смерть в Україну молодь з путінської "Юнармії"

Під загальну мобілізацію потрапили загони "Юнармії". Частина з них перебуває у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим

Юнармійцям почали приходити повістки / Колаж "Сьогодні"

Росія відправлятиме на війну в Україну молодь з російської "Юнармії". До 10 квітня молодих військових збиратимуть у штабах, а потім вони вирушать воювати на Харківщині та на Донбасі.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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"У найкращих традиціях Гітлера РФ, як гарматне м'ясо, вирішила кинути в бій молодь. Під загальну мобілізацію потрапили загони "Юнармії", частина яких перебуває і в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим", – йдеться у повідомленні.

Молодь почала отримувати повістки із російської "Юнармії". Фото: Людмила Денісова

Рішення про те, щоб залучити підлітків до війни, ухвалили ще в середині березня, проте впроваджувати подібні заходи вирішили одночасно з офіційною мобілізацією в Росії з 1 квітня 2022 року.

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Починаючи з 29 березня юнармійцям, яким виповнилося 18 років, почали надходити листи з запрошеннями "на співбесіду" та "проведення культурно-патріотичних занять". Ці листи є повістками на відправлення до військової частини.

"Юнармійців збиратимуть у штабах до 10 квітня 2022 року, після цього їх планується перекидати в місця дислокації, а потім – до Харківської та Донбасу", – йдеться у повідомленні.

Підсумки приходу російського світу

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими військами по будівлі Миколаївської облради зросло до 36 осіб.

2 квітня у Харкові російські окупанти ще раз обстріляли з "Градів" парк імені М. Горького. Як зазначається, минулої доби російські окупанти завдали 39 ударів з артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П'ятихаток, Олексіївки.

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів будівлі Харківського національного університету імені Каразіна повністю зруйновані. Виш перенесуть у безпечніше місце.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що окупанти хочуть оточити угруповання Об'єднаних сил та вийти на адміністративний кордон Луганської та Донецької областей. Військові РФ продовжуватимуть утримувати окремі рубежі на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, ймовірно, в районах у безпосередній близькості від державного кордону України.

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