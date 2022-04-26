Росія готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю, можливі жертви – ГУР

Жителі отримують SMS-повідомлення з попередженнями

У ГУР заявили про чергову провокацію російських спецслужб проти України та Молдови. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація готує ракетний удар по невизнаній "Придністровській молдавській республіці" з жертвами серед мирного населення.

Про це повідомило в Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що відбувається

У розвідці повідомили, що жителі "Придністровської молдавської республіки" отримують SMS-повідомлення від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. У них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удари по території "ПМР":

"Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишаться в містах, будуть сприйняті як диверсійні групи й будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19:00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки".

Фото – ГУР МО України.

У ГУР заявили, що такі повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами.

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"Держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій. Подібні фейки та інциденти, які, ймовірно, стануться на території "ПМР", є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови", – говорять у розвідці.

Нагадаємо, вранці 26 квітня в невизнаному Придністров'ї неподалік від кордону з Україною пролунали вибухи. Обійшлося без постраждалих, однак було підірвано радіоцентр, який ретранслював російське радіо.

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