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Росія викрадає українських дітей для знищення нації: головні заяви влади за 26 травня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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26 травня, 11:49
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Насильницька депортація 230 тисяч українських дітей є злочином
Окупанти насильно вивозять українських дітей до Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти насильно вивозять українських дітей до Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 92-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти посилили наступ одразу на кількох напрямках, Франція готова продовжити підтримку нашої країни, а Росія намагається знищити українську націю.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 26 травня.

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Президент України підбив підсумки 91-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 26 травня і заявив, що світ виявився не готовим до сміливості українців, які не поступаються Росії та продовжують захищати свою державу.

"Не тому, що всі ці люди, які сумніваються, все одно помилялися, коли оцінювали потенціал нашої держави. А тому, що багато з них і оцінювати не починали. Багатьом з них просто не хотілося брати до уваги Україну, хоча зважали на позицію РФ", – сказав Зеленський.

Президент обурився через заяви деяких політиків про необхідність піти на поступки Росії.

"Щоб не робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси. Цього року в Давосі це знову прозвучало. Незважаючи на тисячі російських ракет, що вдарили по Україні. Незважаючи на десятки тисяч убитих українців. Незважаючи на Бучу та Маріуполь. І незважаючи на побудовані російською державою "фільтраційні табори", в яких вбивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила все це в Європі", – зазначив Зеленський.

За його словами, у деяких західних ЗМІ також з'явилися заяви про те, що нібито Україна має ухвалити важкі компроміси, віддавши територію в обмін на світ.

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"Ми не торгуємо суверенітетом та територіальною цілісністю. Україна поверне всі свої території та людей", – наголосив Зеленський.

Євросоюз не має йти на умови російських злочинців

Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor вийшла з усіх спільних з Росією проєктів. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"ЄС заморозив резерви Центробанку РФ на 23 мільярди євро, пише Reuters. Також важливо, що у США та Британії вже відмовилися від російської ідеї послаблення санкцій проти РФ в обмін на розблокування українських портів. Очікємо таких дій і від ЄС. Ніколи не можна йти на умови злочинців", – написав Єрмак.

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Франція продовжує підтримувати Україну

Франція продовжує підтримувати Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

"Перша телефонна розмова з моєю новою французькькою колегою Катрін Колонною. Франція продовжує підтримку. Ми погодилися з необхідністю посилення санкційного тиску на РФ, включно з нафтовим ембарго, та обговорили надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Чекаю на неї в Україні", – написав Кулеба.

Росія викрадає українських дітей для знищення нації

Росія викрадає українських дітей для знищення нації. Про це йдеться у заяві української делегації в ООН, яку зачитав радник постійного представництва України Сергій Дворник, передає пресслужба Верховної Ради України.

"Викрадення не менше 230 тисяч українських дітей серед 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму", – йдеться у заяві.

Окупанти наступають відразу на кількох напрямках

Російські окупанти намагаються вести штурмові дії у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Зокрема, на Донбасі українські військові відбили 10 атак ворога, знищивши чимало окупантів та військової техніки. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ, коментуючи 92-гу добу протистояння російської агресії.

Зазначається, що противник не припиняє наступ у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури на території України.

"Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ та Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області", – йдеться у повідомленні.

Обстріл також триває на Слабожанському, Донецькому, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одна одиниця спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п'ять БПЛА типу "Орлан-10". Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала удару по позиціях противника – знищено особовий склад і до десяти одиниць легкоброньованої техніки. Українські винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети", – розповіли у Генштабі.

Втрати російських окупантів становлять 29 600 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 29 600 солдатів та 1315 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 29 600 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1315 (+10) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) одиниць;
  • артилерійських систем – 617 (+11) одиниць;
  • РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
  • засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
  • літаків – 206 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 170 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) одиниці;
  • крилатих ракет – 114 (+2) одиниць;
  • кораблів/катерів – 13 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 (+8) одиниць;
  • спеціальної техніки – 47 (+3) одиниць.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

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Гелікоптери
4
Танки 1315
Танки
5
ББМ 3235
ББМ
6
Артилерія 617
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
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РСЗВ 201
РСЗВ
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БПЛА 502
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Полковник Роман Качур – командир 55-ї окремої артбригади "Запорізька Січ". Під його керівництвом батарея реактивної артилерії два роки поспіль ставала найкращою у змаганні артпідрозділів ЗСУ. Герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького. Побратими називають його "артилеристом від Бога".
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